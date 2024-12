Notrufe wegen Pilzvergiftungen: Zahlen 2024 eher niedrig

Mainz/Wiesbaden/Saarbrücken (dpa) - Die Zahl der Notrufe wegen möglicher Pilzvergiftungen liegt in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland im vergleichsweise niedrigen Bereich. Im gesamten Jahr 2024 seien Stand Anfang Dezember 382 Anfragen beim Giftinformationszentrum in Mainz eingegangen, teilte Andreas Stürer, der Leiter des Zentrums, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.