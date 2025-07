2. Fußball-Bundesliga

Nürnbergs Hofmann wechselt auf Leihbasis nach Essen

In der vergangenen Saison schaffte Hofmann mit dem VfB Stuttgart II den Klassenerhalt. Nun spielt er weiter in der 3. Liga, dabei soll er Spielpraxis für eine Zukunft in Nürnberg sammeln.