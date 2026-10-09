Nur 75 Tage Bauzeit - erste Expressbrücke im Land ist fertig
Ist eine Brücke marode und muss ersetzt werden, kann das häufig eine jahrelange Baustelle bedeuten. Ein Beispiel zeigt nun, wie es auch anders gehen kann.
Marbach am Neckar (dpa/lsw) - In etwas mehr als vier Monaten ist in Marbach am Neckar eine marode Straßenbrücke abgerissen und ein Neubau hochgezogen worden. Der reine Neubau der Brücke habe sogar gerade einmal rund 75 Tage gedauert, teilte das Regierungspräsidium Stuttgart mit. Die neue Brücke sei in Fertigteilbauweise gebaut worden und sei damit die erste Expressbrücke dieser Art in Baden-Württemberg. Die Strecke sei dafür voll gesperrt worden.
Autos sollen über die neue Brücke ab Sonntag rollen, bereits heute wurde das Bauwerk unter anderem von Verkehrsministerin Nicole Razavi (CDU) eröffnet. Die Expressbrücke sei ein Pilotprojekt für weitere Brückenerneuerungen im Land, sagte sie. «Wir müssen die Erfahrungen daraus nutzen, um auch die vielen weiteren Brücken, die in den kommenden Jahren erneuert werden müssen, zügig und effizient zu ersetzen», sagte die Ministerin einer Mitteilung zufolge. Insgesamt sollen bis 2030 landesweit rund 180 Brücken saniert oder modernisiert werden.
Die alte Brücke über die Murr stammte aus dem Jahr 1956. Sie habe altersbedingte Mängel aufgewiesen und anfälligen Spannstahl enthalten. Im vergangenen Jahr hatte das Verkehrsministerium bekanntgegeben, dass landesweit rund 90 Brücken im Südwesten wegen des anfälligen Spannstahls ersetzt werden müssen.
Hintergrund der Überprüfungen war der Teileinsturz der Carolabrücke in Dresden im Jahr 2024. Als Ursache für den Einsturz wurde in Untersuchungen Korrosion festgestellt.