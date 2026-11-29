Wiesbaden (dpa/lhe) - Nur vier Dienstlimousinen der hessischen Minister und Staatssekretäre sind reine Elektrofahrzeuge. Die meisten dieser Spitzenpolitiker werden in Dienstwagen mit Hybridantrieb, also mit Verbrennungs- und Elektromotoren, von persönlichen Fahrern chauffiert. Alle Minister und Staatssekretäre von Schwarz-Rot setzen dabei ausschließlich auf die drei deutschen Premiumhersteller Mercedes, BMW und Audi. Das geht aus der Antwort von Finanzminister Alexander Lorz (CDU) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Landtagsopposition hervor.

Hybridfahrzeuge der Landesregierung sieht die Deutsche Umwelthilfe (DUH) nach früheren eigenen Angaben kritisch: Sie hätten große Verbrennungs- und kleine Elektromotoren, absolvierten nur einen kleinen Teil der Fahrten elektrisch, beim Gros der Fahrten werde auf spritdurstige Verbrennungsmotoren zurückgegriffen.

Leasing statt Kauf

Der S-Klassen-Mercedes in der Langversion für Staatskanzlei, Lorz und Bildungsminister Armin Schwarz (CDU) haben Listenpreise weit über 100.000 Euro. Laut Lorz werden die Dienstwagen der Ressortchefs und Staatssekretäre aber «üblicherweise geleast».

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Die durchschnittlichen Gesamtkosten pro Jahr betragen demnach pro Limousine circa 23.000 Euro für Leasing, Betrieb, Service und Reparaturen. Generell dürfen die Dienstwagen nach Worten des Finanzministers auch privat genutzt werden. Diese Fahrten müssen die Spitzenpolitiker selbst versteuern.

«Mehrere Vergleichsangebote»

Für die Auswahl der Dienstwagen würden für «mehrere Vergleichsangebote eingeholt», erklärt Lorz weiter. Neben möglichen Einsparungen spielten auch Assistenzsysteme für die Sicherheit, Ausstattungen für die Arbeit und Kommunikation im Auto sowie «Umwelt- und Nachhaltigkeitskriterien» eine Rolle.

Das Innenministerium teilt der Deutschen Presse-Agentur mit: «Das Ziel einer CO2-neutralen Landesverwaltung wird weiterhin konsequent verfolgt.» Bei ihren Dienstwagen werde «eine sukzessive Umstellung des gesamten Fuhrparks auf hybride und vollelektrische Antriebsformen angestrebt, sofern dies unter wirtschaftlichen, sicherheitsrelevanten und einsatzbezogenen Gesichtspunkten realisierbar ist».

«Repräsentative Pflichten»

Das Finanzministerium erläutert der dpa: «Repräsentative Pflichten sowie die Notwendigkeit langstreckentauglicher Fahrzeuge machen es in Einzelfällen weiterhin notwendig, auf konventionelle oder hybride Antriebe zurückzugreifen.» Hybridwagen dienten dabei «als wichtige Brückentechnologie, die es ermöglicht, bereits jetzt Emissionen zu reduzieren».