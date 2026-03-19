NVV kritisiert Bahn für Chaos auf Main-Weser-Strecke
Bauarbeiten sorgen zwischen Kassel und Frankfurt für massive Verspätungen, volle Züge und stehen gelassene Fahrgäste. Jetzt schlägt der Verkehrsverbund Alarm – und fordert die Bahn zum Handeln auf.
Kassel (dpa/lhe) - Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) hat die Deutsche Bahn für die Baustellenfahrplanung auf der Regionalzugstrecke zwischen Frankfurt und Kassel kritisiert. Die aktuelle Situation sei «inakzeptabel», heißt es in einer Mitteilung des NVV.
Für Anfang März hatte die Deutsche Bahn wegen Bauarbeiten Zugausfälle zwischen Frankfurt und Kassel angekündigt. Laut Ersatzkonzept sollten bereitgestellte Busse oder alternative Zugverbindungen genutzt werden. Dem NVV zufolge kommt es dabei aber zu erheblichen Problemen. Insbesondere auf dem Streckenabschnitt zwischen Schwalmstadt-Treysa und Kassel komme es zu großen Verspätungen, Teilausfällen, überfüllten Zügen und stehengelassenen Fahrgästen.
Verkehrsverbund zieht Bahn in die Pflicht
Der NVV stehe mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und der Infrastruktursparte der Deutschen Bahn, DB InfraGo, im Austausch. Der Verkehrsverbund erwarte von der DB InfraGo umgehendes Handeln, heißt es. Ziel sei es, die aktuell untragbare Situation für die Fahrgäste zu verbessern und ein stabiles und planbares Angebot sicherzustellen.