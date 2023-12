NVV-Tickets werden ab Januar im Schnitt sechs Prozent teurer

Kassel (dpa/lhe) - Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) erhöht angesichts der allgemeinen Kostensteigerung seine Preise. Wie der Verbund am Montag in Kassel mitteilte, werden alle Einzel- und Zeitkarten zum Jahreswechsel um durchschnittlich sechs Prozent teurer. Der Aufsichtsrat habe die Tarifanpassung beschlossen, um weiterhin den Kostendeckungsgrad des öffentlichen Nahverkehrs in Nordhessen durch Einnahmen aus dem Verkauf von Fahrkarten auf einem konstanten Niveau zu halten, hieß es.