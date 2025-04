OB: Das Manische ist «Alleinstellungsmerkmal» für Gießen

Gießen (dpa) - Die Stadt Gießen hat erfreut auf die Anerkennung der sogenannten Rotwelsch-Dialekte, zu denen auch das in Gießen beheimatete Manisch gehört, als Immaterielles Kulturerbe der Unesco in Deutschland reagiert. «Das ist eine latscho Nachricht für Gießen», erklärte Oberbürgermeister Frank-Tilo Becher (SPD) unter Verwendung eines Begriffes aus dem Manischen - also eine gute Nachricht.