Obdachloser Mann in Müllpresse eingeklemmt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein obdachloser Mann ist am Donnerstagmorgen in einer Müllpresse in Frankfurt eingeklemmt worden. Der Mann habe sich mutmaßlich zum Schlafen in den Behälter für Gewerbeabfälle gelegt, teilte das Entsorgungsunternehmen FES mit. Er sei mit den Abfällen ins Müllfahrzeug gekippt und dort vom Presswerk erfasst worden. Laut Angaben eines Polizeisprechers wurde er mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Seine Identität war zunächst unbekannt.