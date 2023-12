Obdachloser in Müllpresse eingeklemmt: Ermittlungen laufen

Frankfurt (dpa/lhe) - Bei dem in Frankfurt in einer Müllpresse eingeklemmten Obdachlosen handelt es sich um einen 30-Jährigen. Das teilte ein Polizeisprecher am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Demnach laufen die Ermittlungen zu dem Fall. Zum Gesundheitszustand des Mannes konnte die Polizei am Morgen keine weiteren Angaben machen. Der 30-Jährige war am Donnerstag mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht worden.