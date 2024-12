Oberlandesgericht verhandelt 2025 auch auf Englisch

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Oberlandesgericht Frankfurt will im Sommer 2025 erstmals in englischer Sprache über Streitfälle insbesondere im Wirtschafts- und Handelsrecht verhandeln. Der sogenannte Commercial Court werde voraussichtlich im Juli seine Arbeit aufnehmen, kündigte Gerichtspräsident Alexander Seitz in Frankfurt an.