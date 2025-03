Oberursel erinnert mit 1.000 Eichen an die 50-Pfennig-Frau

Oberursel (dpa/lhe) - Mit dem Pflanzen von 1.000 Eichen hat die Stadt Oberursel (Hochtaunuskreis) das Gedenken an «Die Pflanzfrau» auf der 50-Pfennig-Münze begonnen. Die kniende Frau, die auf der Münze einen Eichensetzling pflanzt, war Gerda «Jo» Werner - eine Oberurselerin, wie die Stadt in einer Mitteilung betonte. Schon im vergangenen Jahr hatte der Oberurseler Magistrat beschlossen, das Grab der Künstlerin und Dozentin in ein Ehrengrab umzuwandeln. Mit den 1.000 Bäumen will die Stadt an Werner erinnern.