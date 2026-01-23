Obst- und Gemüselaster kippt neben A5 um – Fahrer verletzt

Offenburg (dpa/lsw) - Mit mehreren Tonnen Gemüse und Obst beladen ist ein Lastwagen neben der Autobahn 5 bei Offenburg umgekippt. Der Fahrer sei aus bislang unklaren Gründen mit dem 40-Tonner nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin habe der Laster die Leitplanke durchbrochen, sei umgekippt und neben der Fahrbahn liegengeblieben.

Der 30 Jahre alte Fahrer sei leicht verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die A5 sei in der Nacht in Fahrtrichtung Basel kurzzeitig voll gesperrt gewesen, hieß es. Am Morgen waren noch der Standstreifen und die rechte Spur gesperrt.