Bild
Notfälle

Obst- und Gemüselaster kippt neben A5 um – Fahrer verletzt

Ein mit mehreren Tonnen Obst und Gemüse beladener Lkw ist bei Offenburg verunglückt. Pendler müssen mit Behinderungen auf der A5 rechnen: Die Bergung wird vorbereitet.

Die Einsatzkräfte sind vor Ort. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Einsatzkräfte sind vor Ort. (Symbolbild)

Offenburg (dpa/lsw) - Mit mehreren Tonnen Gemüse und Obst beladen ist ein Lastwagen neben der Autobahn 5 bei Offenburg umgekippt. Der Fahrer sei aus bislang unklaren Gründen mit dem 40-Tonner nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin habe der Laster die Leitplanke durchbrochen, sei umgekippt und neben der Fahrbahn liegengeblieben. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der 30 Jahre alte Fahrer sei leicht verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die A5 sei in der Nacht in Fahrtrichtung Basel kurzzeitig voll gesperrt gewesen, hieß es. Am Morgen waren noch der Standstreifen und die rechte Spur gesperrt. 

Vor der Bergung müsse der Lastwagen entladen werden. Zur Bergung sollten voraussichtlich mehrere Fahrspuren gesperrt werden. Das sollte im Laufe des Vormittags geschehen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lkw mit Obst und Gemüse auf Autobahn umgekippt
Verkehr

Lkw mit Obst und Gemüse auf Autobahn umgekippt

An der Grenze von Hessen nach Bayern verunglückt ein Lastwagen. Bis die Fahrbahn komplett freigegeben wird, kann es Tage dauern.

25.06.2025

Motorradfahrer bei Überholvorgang von Laster schwer verletzt
Notfälle

Motorradfahrer bei Überholvorgang von Laster schwer verletzt

Ein Biker setzt zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs an. Dabei passiert jedoch etwas Unerwartetes. Und der Rettungsdienst muss ausrücken.

07.06.2025

Lastwagen voller Mandarinen kippt um - Fahrer verletzt
Unfall auf der Autobahn

Lastwagen voller Mandarinen kippt um - Fahrer verletzt

Auf der A3 kracht ein Laster durch die Leitplanke. Bevor das Fahrzeug geborgen werden kann, muss erst tonnenweise Obst entladen werden.

10.01.2025

Verband: Verbraucher sparen bei frischem Obst und Gemüse
Lebensmittel

Verband: Verbraucher sparen bei frischem Obst und Gemüse

Die Alltagskosten vieler Menschen sind in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Gespart wird einem Verband zufolge bei gesunden Lebensmitteln.

07.02.2024

Lebensmittel

Spanien bleibt wichtigster Lieferant für Obst und Gemüse

Orangen, Melonen, Zitronen: Die Mehrheit dieser Früchte in deutschen Supermärkten kommt aus Spanien. Brokkoli und Fenchel kommen dagegen eher aus Italien.

24.07.2023