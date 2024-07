Ochsenfrösche in Hessen bislang kein Problem

Wiesbaden (dpa/lhe) - Während invasive Ochsenfrösche in Baden-Württemberg für Probleme sorgen, gibt es in Hessen bislang Entwarnung. Es gebe kein bekanntes Vorkommen des Nordamerikanischen Ochsenfrosches, teilte eine wissenschaftliche Mitarbeiterin des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden mit. Rund 150 Kilometer südlich, im Landkreis Karlsruhe, hat sich der Ochsenfrosch etabliert, 2023 gab es einen ersten Nachweis im benachbarten Landkreis Rastatt.

Das HLNUG hat ein Portal eingerichtet, in dem Bürger und Bürgerinnen Sichtungen invasiver Arten melden können. «Im Falle des Ochsenfrosches, der noch nicht in Hessen vorkommt, jedoch in angrenzenden Bundesländern, gibt es zusätzlich ein Frühwarnsystem», ergänzte die Expertin. «Im optimalen Fall können so bei ersten Nachweisen unmittelbar Maßnahmen eingeleitet werden, sodass eine Etablierung gar nicht erst zustande kommt.»