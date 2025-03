Rund 300 Ochsenfrösche geschossen - Kontrolle in Ötigheim

Karlsruhe (dpa/lsw) - Rund 300 Ochsenfrösche sind im vergangenen Jahr in der Region um Karlsruhe geschossen worden, knapp halb so viele wie 2023. «Die Zahlen sind immer sehr stark von den herrschenden Witterungsverhältnissen und den personellen Kapazitäten abhängig», erklärte eine Sprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe, das die Maßnahme in Auftrag gibt.