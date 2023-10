Österreichischer Autor kritisiert Ex-Kanzler Kurz

Wien (dpa) - Der österreichische Autor und Buchpreisträger Tonio Schachinger ist froh, dass der Ex-Kanzler Sebastian Kurz, dem seit diesem Mittwoch der Prozess gemacht wird, keine aktive Rolle mehr in der österreichischen Politik spielt. «Unabhängig davon, was bei dem Gerichtsverfahren herauskommt, haben natürlich die Chats gezeigt, dass das gar nicht so ein netter junger Mann ist. Und dass der auch gar nicht so christlich ist, wie er vielleicht glauben machen hat lassen», sagte der 31-Jährige auf der Frankfurter Buchmesse.