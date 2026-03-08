Landtagswahl Baden-Württemberg

Özdemir: Haben in neuer Regierung «keinen Dukatenesel»

Cem Özdemir warnt noch vor dem Start der Koalitionsverhandlungen vor zu hohen Erwartungen. «Die Sachen müssen halt solide finanziert sein», sagt der Spitzenkandidat der Grünen.

Grünen-Politiker Cem Özdemir warnt vor übertriebenen Erwartungen angesichts der Haushaltslage. Foto: Marijan Murat/dpa
Grünen-Politiker Cem Özdemir warnt vor übertriebenen Erwartungen angesichts der Haushaltslage.

Stuttgart (dpa) - Noch vor möglichen Koalitionsgesprächen mit der CDU in Baden-Württemberg hat der Spitzenkandidat der Grünen, Cem Özdemir, die Erwartungen an den finanziellen Spielraum im Land gedämpft. «Natürlich wird es jetzt erstmal auch eine Betrachtung der Haushaltslage geben müssen», sagte Özdemir, dessen Partei am Abend bei der Landtagswahl nach den Hochrechnungen knapp vor der CDU lag. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Am Ende des Tages sind wir nicht in Berlin», sagte Özdemir in einer Pressekonferenz nach der Wahl. «Wir haben keinen Dukatenesel. Bei uns konnte man Mathematik nicht abwählen an der Schule. Und die Sachen müssen halt solide finanziert sein.»

Bei der Landtagswahl lagen die Grünen am Abend nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF knapp vor der CDU – nach einer rasanten Aufholjagd in den Umfragen der vergangenen Wochen. Özdemir könnte damit in die Fußstapfen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) treten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Grün-Weiß wie 2011: Özdemir setzt auf Krawatten-Symbolik
Landtagswahl Baden-Württemberg

Grün-Weiß wie 2011: Özdemir setzt auf Krawatten-Symbolik

Mit einer grün-weiß-gestreiften Krawatte zeigt sich Cem Özdemir beim Wahltag traditionsbewusst – und sorgt damit für einen augenzwinkernden Kommentar aus den eigenen Reihen.

vor 14 Minuten

Prominenz und Abgrenzung als Strategie - das ist Cem Özdemir
Baden-Württemberg hat gewählt

Prominenz und Abgrenzung als Strategie - das ist Cem Özdemir

Seine Partei versteckte Spitzenkandidat Cem Özdemir im Landtagswahlkampf fast schon. Mit der Strategie holte der Grüne vor der Wahl stark auf. Ob es am Ende auch für den Sieg reicht?

08.03.2026

Grüne setzen in Wahlkampagne voll auf Kandidaten Özdemir
Landtagswahl 2026

Grüne setzen in Wahlkampagne voll auf Kandidaten Özdemir

In den kommenden Wochen dürfte das Gesicht von Cem Özdemir in Baden-Württemberg von vielen Plakaten schauen. Seine Partei rückt dagegen bei der Kampagne klar in den Hintergrund.

12.01.2026

Hagel ist CDU-Spitzenkandidat für Landtagswahl
Baden-Württemberg

Hagel ist CDU-Spitzenkandidat für Landtagswahl

Die Christdemokraten im Südwesten krönen ihren Vorsitzenden Manuel Hagel zum Kandidaten für die Wahl 2026. Er soll die CDU wieder an die Macht führen - und die Ära Kretschmann beenden.

17.05.2025

Offiziell: Özdemir will Spitzenkandidat im Südwesten werden

25.10.2024