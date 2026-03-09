Nach der Landtagswahl

Özdemir lehnt Teilung der Amtszeit strikt ab

Nach dem knappen Wahldrama in Baden-Württemberg spielt die CDU mit dem Gedanken der Machtteilung. Für die Grünen kommt das nicht infrage.

Cem Özdemir hat mit den Grünen die Wahl hauchdünn gewonnen. Foto: Marijan Murat/dpa
Cem Özdemir hat mit den Grünen die Wahl hauchdünn gewonnen.

Stuttgart (dpa) - Grünen-Politiker Cem Özdemir hat nach dem sehr knappen Ausgang der Landtagswahl den Regierungsanspruch der Grünen unterstrichen - und den Vorschlag einer Teilung der Amtszeit mit der CDU scharf zurückgewiesen. Auch wenn es nur eine Stimme mehr gäbe, wäre klar, wer den Ministerpräsidenten stelle, sagte Özdemir am Tag nach der Wahl in Stuttgart. Das sei Tradition. Man werde auch keine Doppelspitze bilden. «Wir machen erwachsene Politik, die Situation ist einfach zu ernst für Quatsch aller Art.» Özdemir betonte, er wolle eine Koalition der Mitte schmieden und die Regierung anführen. Es brauche nun eine zügige Regierungsbildung.

