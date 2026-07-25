Richard-Wagner-Festspiele

Özdemir und Kretschmann auf dem roten Teppich von Bayreuth

Der aktuelle Regierungschef und sein Vorgänger feiern 150 Jahre Bayreuther Festspiele. Und ein weiterer Politiker aus Baden-Württemberg ist dabei.

Auf dem Balkon des Festspielhauses warten Cem Özdemir, Flavia Zaka, Winfried Kretschmann und Gerlinde Kretschmann auf den Beginn des Festakts. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Auf dem Balkon des Festspielhauses warten Cem Özdemir, Flavia Zaka, Winfried Kretschmann und Gerlinde Kretschmann auf den Beginn des Festakts.

Bayreuth (dpa) - Baden-Württemberg war stark vertreten beim Auftakt der Bayreuther Festspiele: Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) und seine Frau Flavia schritten über den roten Teppich - wenige Minuten später traf auch noch Özdemirs Vorgänger Winfried Kretschmann mit seiner Frau Gerlinde ein. Die vier zeigten sich dann später auch auf dem Balkon des weltberühmten Festspielhauses und genossen die Sonnenstrahlen, bevor der Festakt zu 150 Jahren Richard-Wagner-Festspiele begann.

Özdemir posierte zudem mit seinen beiden Ministerpräsidenten-Kollegen Mario Voigt (CDU) aus Thüringen und dem bayerischen Regierungschef Markus Söder (CSU). 

Drei Ministerpräsidenten vor dem Festspielhaus: Mario Voigt (l.) aus Thüringen, Markus Söder (M.) aus Bayern und Cem Özdemir aus Baden-Württemberg. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Drei Ministerpräsidenten vor dem Festspielhaus: Mario Voigt (l.) aus Thüringen, Markus Söder (M.) aus Bayern und Cem Özdemir aus Baden-Württemberg.

Und ein weiterer Politiker aus Baden-Württemberg war auch zu Gast in Bayreuth: Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) zeigte sich mit seiner Frau Katharina Schulze. Sie ist Fraktionschefin der Grünen im bayerischen Landtag.

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