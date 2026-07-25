Özdemir und Kretschmann auf dem roten Teppich von Bayreuth
Der aktuelle Regierungschef und sein Vorgänger feiern 150 Jahre Bayreuther Festspiele. Und ein weiterer Politiker aus Baden-Württemberg ist dabei.
Bayreuth (dpa) - Baden-Württemberg war stark vertreten beim Auftakt der Bayreuther Festspiele: Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) und seine Frau Flavia schritten über den roten Teppich - wenige Minuten später traf auch noch Özdemirs Vorgänger Winfried Kretschmann mit seiner Frau Gerlinde ein. Die vier zeigten sich dann später auch auf dem Balkon des weltberühmten Festspielhauses und genossen die Sonnenstrahlen, bevor der Festakt zu 150 Jahren Richard-Wagner-Festspiele begann.
Özdemir posierte zudem mit seinen beiden Ministerpräsidenten-Kollegen Mario Voigt (CDU) aus Thüringen und dem bayerischen Regierungschef Markus Söder (CSU).
Und ein weiterer Politiker aus Baden-Württemberg war auch zu Gast in Bayreuth: Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) zeigte sich mit seiner Frau Katharina Schulze. Sie ist Fraktionschefin der Grünen im bayerischen Landtag.