Özdemir vor dem Eröffnungstanz: «Wir üben fleißig»

Stuttgart (dpa/lsw) - Premiere bei einer jahrzehntealten Traditionsveranstaltung: Cem Özdemir wird am Freitag erstmals als Ministerpräsident beim Landespresseball über das Parkett wirbeln. Traditionell eröffnet der Regierungschef mit einem Walzer den Abend. Özdemir wird unter vielen Augen mit seiner Frau Flavia Zaka die Eröffnung bestreiten. Die Organisatoren erwarten rund 1.300 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft.

«Das ist für uns eine Premiere, denn einen Ball haben wir noch nie zusammen eröffnet. Wir üben fleißig», sagte der Ministerpräsident der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten» im Vorfeld des Balls. «Schließlich will ich meiner Frau ja nicht gleich bei unserem ersten gemeinsamen Eröffnungswalzer auf die Füße treten.»

Familienabend in Ballkleid und Smoking

Aber Özdemir und Zaka müssen nicht alleine mit dem Walzer beginnen. Es soll dieses Mal eine gemeinschaftliche Eröffnung geben. «Und falls wir doch mal aus dem Takt kommen, hoffe ich auf die Nachsicht der anwesenden Journalistinnen und Journalisten», sagte der Ministerpräsident. Seine Tochter und ihr Freund kommen auch mit. «Bei all den Terminen, die mein Amt mit sich bringt, sind solche gemeinsamen Abende etwas Besonderes.»

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Özdemir und Zaka zeigten sich bereits im vergangenen Jahr auf dem Ball, damals waren sie noch nicht verheiratet. Für Landespolitiker ist ein Auftritt beim Landespresseball Pflicht. Das Event findet zum 64. Mal statt. Diesmal ist alles etwas anders: Getanzt wird nicht mehr in der Stuttgarter Liederhalle, sondern erstmals im Mercedes-Benz-Museum in Bad Cannstatt.