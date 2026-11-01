Alltag mit Ministerpräsident

Das sind die Date-Regeln von Flavia Zaka und Cem Özdemir

Morgens und abends sehen sie sich, für tiefe Gespräche bleibt aber kaum Zeit: Flavia Zaka erzählt vom Alltag mit Cem Özdemir - und wie die beiden trotz vollem Terminkalender Nähe bewahren.

Flavia Zaka ist seit ein paar Monaten die "First Lady" im Südwesten. Foto: Marijan Murat/dpa
Flavia Zaka ist seit ein paar Monaten die "First Lady" im Südwesten.

Stuttgart (dpa) - Ein Tisch für zwei ist schnell reserviert. Zeit füreinander freizuhalten, ist für Flavia Zaka und ihren Mann, Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne), schon schwieriger. Sie müssen ihrer Beziehung im Alltag nach eigenen Worten bewusst Raum geben. «Wir sehen uns morgens und abends, aber diese Zeit ist natürlich nicht nur für uns beide reserviert», sagte die First Lady der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. «Die Zeitfenster, in denen wir private Gespräche zu Themen führen können, die auch in die Tiefe gehen, sind ziemlich selten», so Zaka. «Aber gerade deshalb gehen wir viel bewusster damit um.» 

Regelmäßig nehmen sich die beiden Zeit füreinander, etwa für einen schönen Abend im Restaurant. Solche Dates finden dann unter besonderen Regeln statt: Alltagsprobleme werden beim Essen zu zweit ausgeklammert, die sollen die knappe gemeinsame Zeit nicht beanspruchen. Dafür wird Raum geschaffen für schöne Themen. «Wir alle neigen dazu, über Probleme des Alltags zu sprechen, und dann bleibt nicht genug Zeit für das, was sich gut anfühlt», sagte Zaka. «Wir wollen dann über das sprechen, was uns Hoffnung gibt und worauf wir uns gemeinsam freuen.» 

Den Blick auf das zu lenken, was Freude macht, ist für die First Lady auch eine Frage der Übung: «Es ist - so naiv es auch klingen mag - eine Übung, Raum dafür zu schaffen. Es erfordert Disziplin.»

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Auch beim Essen fällt das Handy-Weglegen schwer

Zu einem gemeinsamen Restaurantbesuch gehört für das Paar auch der Vorsatz, sich möglichst ungestört miteinander zu beschäftigen. Das klappt allerdings auch beim Ministerpräsidenten und seiner Frau nicht immer: «Wenn wir gemeinsam essen gehen, versuchen wir, unsere Handys bewusst zur Seite zu legen - was uns leider nicht immer gelingt.»

Die 40-jährige Juristin Zaka lebt seit rund einem Jahr in Baden-Württemberg. Sie lebt derzeit mit Özdemir (60) und dessen Sohn in einer Wohnung in der Stuttgarter Innenstadt. Bald wollen die drei in die Dienstvilla des Ministerpräsidenten auf dem Gelände von Schloss Solitude am Stuttgarter Stadtrand ziehen. Zaka und Özdemir hatten wenige Wochen vor der Landtagswahl im Frühjahr geheiratet, getraut von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer. 

Wie nah sich die beiden sind, bemisst Flavia Zaka allerdings nicht an der Zahl ungestörter Abende. «Unabhängig davon, ob wir Zeit zu zweit haben oder nicht, fühlen wir uns sehr verbunden.»

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