Özdemir: Werden nicht jedes Krankenhaus halten können

Kinderärzte fehlen, Kliniken stehen vor dem Aus und die Landtagswahl rückt näher: Welche Lösungen der Grünen-Spitzenkandidat für die Gesundheitsversorgung im Südwesten vorschlägt.

Özdemir will die Villa Reitzenstein für die Grünen sichern. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Özdemir will die Villa Reitzenstein für die Grünen sichern.

Stuttgart (dpa) - Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir hat die Menschen in Baden-Württemberg auf weitere Einschnitte in der Krankenhauslandschaft vorbereitet. «Wir werden nicht jedes kleine Krankenhaus überall dauerhaft halten können», sagte er am Abend in der Live-Sendung «Die Debatte - wer überzeugt Baden-Württemberg?» im SWR. Das gehöre auch in Wahlkampfzeiten zur Wahrheit dazu.

Bei akuten Fällen sei eine Erstversorgung in einem schnell erreichbaren Ärzte- oder in einem Gesundheitszentrum wichtig. Besondere Krankheiten sollten von Spezialisten in Krankenhäusern behandelt werden, sagte Özdemir. «Das ist die Zweiteilung, die wir brauchen.» Baden-Württemberg sei führender Gesundheitsstandort und hier in viele Bereichen hervorragend aufgestellt.

Konkret forderte er eine Kinderarztquote, um die Versorgung im ländlichen Raum zu verbessern. «Wir haben in Baden-Württemberg Familien, die müssen bis zu 100 Kilometer fahren zum Kinderarzt», sagte er. Ein vergleichbares Modell gibt es schon, um mehr Hausärzte aufs Land zu holen.

In der Dreier-Debatte trafen die Spitzenkandidaten Özdemir, Manuel Hagel (CDU) und Markus Frohnmaier (AfD) aufeinander. Am 8. März findet die Landtagswahl statt. Amtsinhaber Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) tritt nicht mehr an. In Umfragen bleibt die CDU mit Abstand stärkste Kraft, auch wenn die Grünen zuletzt etwas aufholten.

