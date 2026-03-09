Landtagswahl Baden-Württemberg

Özdemir wird auch bei Erststimmen zum «Wahlkönig»

Mit seinem Ergebnis im Wahlkreis setzt Özdemir eine Bestmarke bei den Direktmandaten. Auch sein schärfster Konkurrent gewinnt deutlich - aber eben nicht deutlich genug für den Titel des «Wahlkönigs».

Özdemir setzte sich in seinem Wahlkreis deutlich gegen den Kandidaten der CDU durch. Foto: Marijan Murat/dpa
Özdemir setzte sich in seinem Wahlkreis deutlich gegen den Kandidaten der CDU durch.

Stuttgart (dpa) - Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir hat nicht nur in seinem eigenen Stuttgarter Wahlkreis ordentlich abgeräumt. Bei der baden-württembergischen Landtagswahl fuhr er nach den vorläufigen Ergebnissen auch den höchsten Stimmenanteil für ein Direktmandat im Land ein. 

Seinen Wahlkreis Stuttgart II, den sogenannten Filderwahlkreis, gewann Özdemir deutlich mit 47,9 Prozent der Erststimmen. In keinem ausgezählten Wahlkreis konnte ein Direktkandidat oder eine Direktkandidatin einen höheren Stimmenanteil auf sich vereinen. 

Özdemirs direkter Konkurrent im Landtagswahlkampf, CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel, erreichte bei seinem ebenfalls klaren Sieg im Heimat-Wahlkreis Ehingen stattliche 47,1 Prozent - und lag damit beinahe ebenso dicht hinter Özdemir wie die CDU hinter den Grünen im landesweiten Ergebnis.

