Zweiter grüner Regierungschef

Özdemirs Nachhilfelehrerin: «Ich habe immer an ihn geglaubt»

Viele hielten es für quasi unmöglich, dass Cem Özdemir der nächste Ministerpräsident werden könnte. Seine ehemalige Nachhilfelehrerin sah das immer anders.

Irmgard Naumann half Cem Özdemir als Schüler vor allem in Deutsch. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Irmgard Naumann half Cem Özdemir als Schüler vor allem in Deutsch.

Stuttgart (dpa) - Sie brachte ihm damals Rechtschreibung bei und beobachtet heute den Höhepunkt seiner Karriere: Die ehemalige Nachhilfelehrerin von Grünen-Politiker Cem Özdemir ist bei seiner erwarteten Wahl zum Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg im Landtag dabei. Sie sei wahnsinnig aufgeregt, verriet Irmgard Naumann vor der Wahl der Deutschen Presse-Agentur. 

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Sie freue sich mit ihrem früheren Schützling und dessen Familie. Als sie dem jungen Cem damals mit seinen Problemen im Fach Deutsch half, sei seine Karriere noch nicht vorherzusehen gewesen, so Naumann. Aber: «Ich habe immer an ihn geglaubt.»

Die 75-Jährige, die in Özdemirs Heimatstadt Bad Urach im Gemeinderat sitzt, hat noch immer regelmäßig Kontakt mit dem baldigen Ministerpräsidenten. «Wir funken freitagabends immer miteinander», sagte Naumann. Welchen Rat hat sie Özdemir heute gegeben? «Ruhig bleiben.»

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Özdemir wuchs in Bad Urach als Sohn türkischer Gastarbeiter auf und hatte in der Schule Probleme. Naumann half ihm damals seine Defizite in Deutsch aufzuholen. So habe er dann die Aufnahmeprüfung für die Realschule geschafft, sagte die ehemalige Nachhilfelehrerin.

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