Özdemirs Nachhilfelehrerin: «Ich habe immer an ihn geglaubt»

Stuttgart (dpa) - Sie brachte ihm damals Rechtschreibung bei und beobachtet heute den Höhepunkt seiner Karriere: Die ehemalige Nachhilfelehrerin von Grünen-Politiker Cem Özdemir ist bei seiner erwarteten Wahl zum Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg im Landtag dabei. Sie sei wahnsinnig aufgeregt, verriet Irmgard Naumann vor der Wahl der Deutschen Presse-Agentur.

Sie freue sich mit ihrem früheren Schützling und dessen Familie. Als sie dem jungen Cem damals mit seinen Problemen im Fach Deutsch half, sei seine Karriere noch nicht vorherzusehen gewesen, so Naumann. Aber: «Ich habe immer an ihn geglaubt.»

Die 75-Jährige, die in Özdemirs Heimatstadt Bad Urach im Gemeinderat sitzt, hat noch immer regelmäßig Kontakt mit dem baldigen Ministerpräsidenten. «Wir funken freitagabends immer miteinander», sagte Naumann. Welchen Rat hat sie Özdemir heute gegeben? «Ruhig bleiben.»

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