Offenbacher OB Schwenke will bei SPD-Urwahl kandidieren
Offenbachs Oberbürgermeister Schwenke will für die SPD bei der nächsten Landtagswahl antreten. Darüber soll nach seinem Willen in einem nächsten Schritt die SPD-Basis entscheiden.
Offenbach (dpa/lhe) - Der Offenbacher Oberbürgermeister Felix Schwenke will bei einer Urwahl um den SPD-Spitzenkandidaten für die nächste Landtagswahl antreten. Das kündigte der SPD-Politiker in Offenbach an. Wann eine Urwahl stattfinde, müsse die Partei entscheiden.
«Ich habe entschieden, den Mitgliedern der SPD ein Angebot zu machen», sagte Schwenke. Sollten weitere Kandidaten antreten, würde er dies begrüßen. Ein Mitgliederentscheid, wer für die SPD als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten ins Rennen gehe, sei der richtige Weg.
Schwenke sagte, er sei von zahlreichen Sozialdemokraten gebeten worden, anzutreten. Er verwies auch auf Erfolge, die er in Offenbach erreicht habe, etwa beim Zuwachs an Arbeitsplätzen.
Kandidatur aus dem Amt des OB heraus
Sein Amt als Offenbacher Oberbürgermeister werde er weiter ausüben - mindestens noch zwei Jahre lang, sagte Schwenke mit Blick auf den Termin für die Landtagswahl im Herbst 2028.
Schwenke verband seine Ankündigung mit scharfer Kritik am derzeitigen Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU). Ein Ministerpräsident könne nicht nur repräsentieren, er brauche eine eigene Agenda und müsse führen, sagte Schwenke. Zudem müsse in einer Koalition auf Augenhöhe gearbeitet werden.
Wohnen und Bildung als Themen
Die Situation, wie sie in Deutschland und Hessen sei, könne so nicht bleiben, sagte Schwenke. Die Menschen hätten Sorgen um bezahlbaren Wohnraum und steigende Lebensmittelpreise, die Kommunen seien unterfinanziert, die Bildungschancen ungleich verteilt.
Schwenke kündigte an, im Frühjahr auch für den Vorsitz des SPD-Bezirks Hessen-Süd zu kandidieren.