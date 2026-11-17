Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Tauziehen um die SPD-Spitzenkandidatur bei der kommenden Landtagswahl lassen die Unterstützer des Offenbacher Oberbürgermeisters Felix Schwenke nicht locker. «Wir werden über die Ortsvereine, über die Unterbezirke darauf drängen, dass die Frage der Spitzenkandidatur für die Landtagswahl innerhalb der SPD durch eine Urwahl geklärt wird», sagte der frühere Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky der Deutschen Presse-Agentur.

Bei einer Sondersitzung des Landesvorstands am vergangenen Wochenende habe sich nochmals bestätigt, «dass die Einsicht in die Notwendigkeit, jetzt einen Ministertausch vorzunehmen, im Landesvorstand nicht vorhanden ist – auch wenn das weiterhin, glaube ich und glauben wir, die beste Lösung wäre», sagte Kaminsky.

Schwenke soll für Bezirksvorsitz Hessen-Süd kandidieren

«Ich erwarte, dass Felix Schwenke nächste Woche seinen Hut in den Ring wirft, um im April um den Bezirksvorsitz Hessen-Süd zu kandidieren», sagte der Hanauer Ex-OB. Zuvor wolle eine Delegation von SPD-Kommunalpolitikern an der Präsidiumssitzung an diesem Sonntag (22. November) teilnehmen, er selbst werde auch dabei sein, sagte Kaminsky. «Da werden wir nochmal sagen, was wir für den besten Weg halten und warum.» Man sei aber mittlerweile sicher, dass das «nicht zu einer Einsicht» führen werde. Sollte es dabei bleiben, werde man eine Urwahl in die Wege leiten.

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Zuvor hatten kommunale Verantwortungsträger in einem Papier auch mit Blick auf schlechte Umfragewerte personelle Konsequenzen in der Partei gefordert. Die Zahl der Unterstützer der Initiative sei mittlerweile auf mehr als 100 angewachsen, sagte Kaminsky.

Die SPD ist in Hessen als Juniorpartnerin der CDU in einer Regierungskoalition. Vize-Regierungschef ist SPD-Minister Kaweh Mansoori. Die nächste Landtagswahl in Hessen steht für Herbst 2028 an.

Bartol für geordneten Prozess

Der hessische SPD-Chef Sören Bartol hatte am Vortag versucht, die Wogen zu glätten: «Wer Verantwortung für unsere Partei übernimmt und wer für sie antritt, entscheiden nicht einzelne, sondern unsere Mitglieder in den dafür vorgesehenen demokratischen Verfahren.» Die Hessen-SPD werde im Frühjahr auf dem Hessengipfel den Programmprozess für die Landtagswahl 2028 starten, kündigte Bartol an. «Im Anschluss daran wird die SPD Hessen in den dafür zuständigen Gremien einen Fahrplan auflegen, der zu unserer Spitzenkandidatur führen wird, hinter der sich die Partei dann versammelt.»

Jusos stärken Mansoori den Rücken