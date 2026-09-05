Innenminister würdigt Kaminsky: «Das Gesicht dieser Stadt»

Hanau (dpa/lhe) - 23 Jahre lang war Claus Kaminsky (SPD) Oberbürgermeister in Hanau und ist damit der dienstälteste OB in Hessen. Ende September geht der 66-Jährige in den Ruhestand. Bei einer Abschiedsfeier vor mehreren hundert Menschen haben Vertreter von Stadt und Land sein Wirken gewürdigt.

«Claus Kaminsky war das Gesicht dieser Stadt in guten wie in schlechten Zeiten», sagte Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU). Kaminsky sei stets «ehrlich und authentisch» gewesen und habe Mut und Tatkraft bewiesen.

Besonders hob der Innenminister Kaminskys Rolle beim Weg der sechstgrößten hessischen Stadt in die Selbstständigkeit und beim Umgang mit dem rassistischen Anschlag vom 19. Februar 2020 hervor. «Der schreckliche Anschlag war eine Zäsur für uns alle», sagte Poseck. Kaminsky sei auch in dieser Zeit des Schreckens und der Trauer die Stimme der Hanauer gewesen, habe den Angehörigen der Opfer beigestanden und alles für den Zusammenhalt der Stadt in ihren schwersten Stunden getan.

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Kaminsky: Keine getönten Haare und kein Vordrängeln

Kaminsky rief die Menschen in Hanau und darüber hinaus zu einer optimistischen Grundhaltung auf. Diese könne dabei helfen, Probleme zu lösen und den Mut nicht zu verlieren. In seiner launigen Abschiedsrede gab er drei Versprechen für den Ruhestand ab: Er werde sich nicht die Haare tönen, er werde keine Leser- oder offenen Briefe schreiben und sich nicht am Bratwurststand auf dem Hanauer Wochenmarkt mit den Worten vordrängen: «Wissen Sie nicht, wer ich einmal war».