Bieri oder Hemsley? Hanau wählt neuen Oberbürgermeister

Hanau (dpa/lhe) - Die Hanauer entscheiden an diesem Sonntag in einer Stichwahl, wer künftig als neuer Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin die Geschicke im Rathaus lenkt. Als klarer Favorit geht Bürgermeister Maximilian Bieri ins Rennen. Der SPD-Politiker kam im ersten Wahlgang vor zwei Wochen auf 48,1 Prozent der Stimmen und verfehlte damit einen Sieg denkbar knapp. Aber auch CDU-Stadträtin Isabelle Hemsley, die auf 35,7 Prozent kam, rechnet sich noch Chancen aus, am Ende als Siegerin aus dem Duell hervorzugehen.