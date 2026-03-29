Kommunalwahl

Bieri oder Hemsley? Hanau wählt neuen Oberbürgermeister

Nach knapp verpasstem Sieg im ersten Wahlgang tritt Maximilian Bieri (SPD) erneut gegen Isabelle Hemsley (CDU) an. Beide verbindet mehr als nur der Wahlkampf.

Der OB-Wahlkampf zwischen den beiden Kandidaten Hemsley (l, CDU) und Bieri (r, SPD) verlief fair. Beide arbeiten seit Jahren im Magistrat eng zusammen. (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Der OB-Wahlkampf zwischen den beiden Kandidaten Hemsley (l, CDU) und Bieri (r, SPD) verlief fair. Beide arbeiten seit Jahren im Magistrat eng zusammen. (Archivbild)

Hanau (dpa/lhe) - Die Hanauer entscheiden an diesem Sonntag in einer Stichwahl, wer künftig als neuer Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin die Geschicke im Rathaus lenkt. Als klarer Favorit geht Bürgermeister Maximilian Bieri ins Rennen. Der SPD-Politiker kam im ersten Wahlgang vor zwei Wochen auf 48,1 Prozent der Stimmen und verfehlte damit einen Sieg denkbar knapp. Aber auch CDU-Stadträtin Isabelle Hemsley, die auf 35,7 Prozent kam, rechnet sich noch Chancen aus, am Ende als Siegerin aus dem Duell hervorzugehen.

Bieri und Hemsley sind beide Mitte dreißig, in Hanau aufgewachsen und sitzen seit 2023 gemeinsam im Magistrat. Der Wahlkampf zwischen den beiden verlief fair und respektvoll. Der langjährige OB Claus Kaminsky (SPD) legte sein Amt vorzeitig zum 30. September nieder. Der 66-Jährige, Hessens dienstältester Oberbürgermeister, stand mehr als zwei Jahrzehnte an der Spitze der Stadt.

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