Wahlen

Hanau wählt neuen Oberbürgermeister

Sechs Menschen stehen in Hanau zur Wahl. Doch ob sich am Sonntag schon alles entscheidet, ist unklar.

Am Sonntag wählen die Menschen in Hanau einen neuen Oberbürgermeister. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Am Sonntag wählen die Menschen in Hanau einen neuen Oberbürgermeister. (Symbolbild)

Hanau (dpa/lhe) - Nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Spitze der Stadt geht Hanaus Oberbürgermeister in den Ruhestand. Am Sonntag müssen die Bürger über einen Nachfolger entscheiden. Bei der Wahl kandidieren fünf Bewerber und eine Bewerberin.

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Claus Kaminsky (SPD) steht nicht mehr auf dem Wahlzettel – der 66-Jährige, Hessens dienstältester Oberbürgermeister, legte sein Amt vorzeitig zum 30. September nieder. Das Rennen um das Rathaus ist damit so offen wie lange nicht. Vieles deutet darauf hin, dass sich der Sieg zwischen zwei bekannten Gesichtern entscheiden dürfte: Bürgermeister Maximilian Bieri (SPD) und Stadträtin Isabelle Hemsley (CDU).

Neben CDU und SPD haben auch die Grünen, die FDP, die Linke und die Gerechtigkeitspartei eigene OB-Kandidaten aufgestellt. Ob bereits am Sonntag ein neuer Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin feststehen wird, ist fraglich. Termin für eine möglicherweise nötige Stichwahl ist der 29. März. Für die Wahl zum Oberbürgermeister sind rund 68.000 Menschen wahlberechtigt.

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