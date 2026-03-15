Stichwahl entscheidet über Hanaus künftige Rathausspitze
SPD-Kandidat Bieri verfehlt einen Wahlsieg in der ersten Runde äußerst knapp. Es kommt zum Duell mit CDU-Kandidatin Hemsley.
Hanau (dpa/lhe) - Die Hanauer werden in einer Stichwahl in zwei Wochen darüber entscheiden, wer ihr neuer Oberbürgermeister oder ihre neue Oberbürgermeisterin wird. Dabei kommt es zu einem Duell zwischen dem bisherigen Bürgermeister Maximilian Bieri (SPD) und Stadträtin Isabelle Hemsley (CDU). Die beiden kamen bei der OB-Wahl laut vorläufigen Ergebnissen auf 48,1 beziehungsweise 35,7 Prozent der Stimmen. Damit hat Bieri einen Sieg in der ersten Runde um Haaresbreite verpasst.
Neben CDU und SPD hatten auch die Grünen, die FDP, die Linke und die Gerechtigkeitspartei eigene OB-Kandidaten aufgestellt, die jedoch alle unter fünf Prozent blieben. Es ist die erste OB-Wahl seit Hanaus Schritt in die Kreisfreiheit am 1. Januar.
Parallel wurden in der Brüder-Grimm-Stadt auch eine neue Stadtverordnetenversammlung und Ortsbeiräte gewählt. Die Ergebnisse liegen bislang nicht vor, weil zuerst die Stimmen für die OB-Wahl ausgezählt wurden.
Der amtierende Rathauschef Claus Kaminsky (SPD), Hessens dienstältester Oberbürgermeister ist, hatte sein Amt vorzeitig zum 30. September niedergelegt. Der 66-Jährige stand mehr als zwei Jahrzehnte an der Spitze der Stadt. Für die Wahl zum Oberbürgermeister sind rund 68.000 Menschen wahlberechtigt.