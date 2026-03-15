Duell um Hanau: Bewerber von SPD und CDU gehen in Stichwahl

Hanau (dpa/lhe) - Die Bürgerinnen und Bürger Hanaus müssen in zwei Wochen noch einmal an die Urnen – dann entscheidet sich in einer Stichwahl, wer künftig im Rathaus das Sagen hat. Im Rennen um den Chefposten stehen zwei Menschen, die viele Hanauer längst kennen: Bürgermeister Maximilian Bieri (SPD) und Stadträtin Isabelle Hemsley (CDU).

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Bieri kam auf nach vorläufigen Ergebnissen auf 48,1 Prozent der Stimmen und verfehlte damit einen Sieg bereits im ersten Wahlgang denkbar knapp. Hemsley errang 35,7 Prozent. Egal, wer von beiden sich am Ende durchsetzt: Es wird einen Generationenwechsel geben. Bieri ist 35 Jahre alt, Hemsley 36 Jahre. Die Wahlbeteiligung lag nach vorläufigen Zahlen bei 46,3 Prozent.

Einschnitt für die Stadt

Der Wahlabend markiert zugleich einen Einschnitt für die Stadt. Es ist die erste Oberbürgermeisterwahl seit dem Schritt Hanaus in die Kreisfreiheit zum 1. Januar. Parallel dazu wurden auch eine neue Stadtverordnetenversammlung und Ortsbeiräte gewählt. Das Ergebnis dieser Wahlen steht allerdings noch aus, weil zunächst die Stimmen für die OB-Wahl ausgezählt wurden.

Dass überhaupt ein neues Stadtoberhaupt gesucht wird, liegt an einem politischen Schwergewicht: Claus Kaminsky (SPD) legte sein Amt vorzeitig zum 30. September nieder. Der 66-Jährige, Hessens dienstältester Oberbürgermeister, stand mehr als zwei Jahrzehnte an der Spitze der Stadt und prägte eine ganze politische Generation im Hanauer Rathaus.

Hanauer Eigengewächse

Genau aus dieser Generation stammen auch die beiden Kandidaten, die nun um seine Nachfolge kämpfen. Bieri und Hemsley sind beide in Hanau aufgewachsen und beide sitzen seit 2023 gemeinsam im Magistrat. Seitdem waren sie bei zahllosen Terminen in der Stadt unterwegs, nicht selten mit Kaminsky an ihrer Seite. Der langjährige Oberbürgermeister überließ ihnen dabei bewusst oft die Bühne.

Fairer Wahlkampf

Der Wahlkampf zwischen den beiden blieb fair und respektvoll – wohl auch, weil sie im Magistrat täglich zusammenarbeiten. Inhaltlich setzen die beiden unterschiedliche Akzente.

Bieri, promovierter Mathematiker und früherer Software-Entwickler, verantwortet als Bürgermeister Bildung, Soziales, Demokratie und Vielfalt sowie das Immobilienmanagement der Stadt. Im Wahlkampf wirbt er vor allem für mehr bezahlbaren Wohnraum, gleiche Bildungschancen und eine solide Haushaltspolitik.

Hemsley bringt juristische und betriebswirtschaftliche Erfahrung mit. Vor ihrem Wechsel ins Hanauer Rathaus arbeitete sie beim Technologiekonzern und Reifenhersteller Continental. Als Stadträtin ist sie für Digitalisierung, Mobilität, Sicherheit, Infrastruktur und Bürgerservice zuständig. Im Wahlkampf setzt sie unter anderem auf mehr Videoüberwachung, ein lückenloses Betreuungsangebot von 0 bis 10 Jahren und einen stärkeren Einsatz digitaler Technik in der Stadtentwicklung.

Inhaltlich große Übereinstimmungen

In zentralen Fragen ziehen beide am selben Strang. Ob beim geplanten Erwerb der ehemaligen Kaufhof-Immobilie am Marktplatz oder bei der Ansiedlung von Rechenzentren: Bei wichtigen Projekten der Stadtentwicklung liegen die Positionen von Bieri und Hemsley dicht beieinander.

Das gilt auch für ein weiteres zentrales Thema der Stadtpolitik, den Streit mit dem Statistischen Landesamt um die korrekte Einwohnerzahl. Die Behörde hatte beim Zensus 2022 eine deutlich geringere Einwohnerzahl für Hanau festgestellt, als sie das städtische Melderegister ausweist. Das hat für die Kommune vor allem finanzielle Auswirkungen, denn die Finanzzuweisungen des Landes hängen zum Teil an der amtlich festgestellten Einwohnerzahl.

Persönlichkeiten im Mittelpunkt