Ohne Dzeko: Schalke nach 1:1 im Topspiel in Darmstadt Erster

Darmstadt (dpa) - Der FC Schalke 04 hat auch ohne seinen gesperrten Sturmstar Edin Dzeko nach nur wenigen Stunden die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga wieder zurückerobert. Die Königsblauen spielten im Topspiel des 27. Spieltags beim SV Darmstadt 98 1:1 (1:1).

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Nach den Siegen der SV Elversberg und des SC Paderborn zuvor führt S04 die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung an, allerdings sind die Teams im Aufstiegsrennen noch enger zusammengerückt. Die Darmstädter sind hinter der SVE und dem SCP mit zwei Zählern Rückstand auf Schalke Vierter und damit erstmals seit dem 14. Spieltag nicht auf einem der ersten drei Plätze.

Dzeko-Vertreter trifft

Dzeko-Vertreter Moussa Sylla bracht S04 in der 44. Minute in Führung. Noch vor der Pause glich Darmstadts Isac Lidberg mit seinem 14. Saisontor zum 1:1 aus (45.+5).

Schalke fehlte ausgerechnet in dem Spitzenspiel Torjäger Dzeko, der wegen einer umstrittenen Roten Karte beim 2:2 gegen Hannover gesperrt aussetzen musste. Nach einem erfolgreichen Einspruch von S04 war die Sperre vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds noch von zwei Partien auf ein Spiel reduziert worden.

Ping-Pong-Eigentor zählt nicht - Verletzungsschock für Darmstadt

Trotz des Dzeko-Ausfalls waren die Gäste in einer temporeichen Anfangsphase das zielstrebigere Team. Erstmals jubeln aber durften die Darmstädter nach einem Ping-Pong-Eigentor durch Moussa Ndiaye (18.). Da dieser aber vor dem Treffer von Darmstadts Fabian Nürnberger gefoult wurde, nahm der VAR das Tor wieder zurück.

Wenige Minuten später verletzte sich SVD-Profi Luca Marseiler in einem Laufduell ohne Einwirkung eines Gegenspielers wohl schwer am Knie (23.). Die Schalker Nikola Katic und Timo Becker eilten sofort zu dem 29-Jährigen, der anschließend minutenlang behandelt und dann unter Applaus der Zuschauer mit einer Trage vom Spielfeld gebracht werden musste.

Lidberg kontert Syllas Führungstor

Danach wurde die Partie deutlich zerfahrener. Immer wieder gab es Unterbrechungen. Kurz vor der Pause brachte Sylla die Schalker nach einer Ecke durch einen Abpraller nach einem Pfostentreffer von Becker in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte sorgte dann Lidberg mit einem Schuss aus der Drehung für den Ausgleich.