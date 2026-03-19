Schalke ohne Dzeko in Darmstadt: Die Lösung heißt Sylla
Mit zwei Punkten Vorsprung geht Zweitliga-Tabellenführer Schalke 04 ins Spitzenspiel beim direkten Verfolger Darmstadt 98. Torjäger Edin Dzeko fehlt rotgesperrt. Sein Ersatz steht fest.
Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Der Verlust wiegt schwer, trotzdem verbreitet Trainer Miron Muslic Zuversicht. Ausgerechnet im Topspiel beim direkten Verfolger Darmstadt 98 fehlt dem Zweitliga-Tabellenführer Schalke 04 am Samstagabend (20.30 Uhr/Nitro und Sky) der rotgesperrte Ausnahmetorjäger Edin Dzeko.
«Wir sind nicht abhängig von einem Spieler», sagte Muslic auf der Pressekonferenz vor dem Spitzenspiel. «Man kann Edin zwar nicht eins zu eins ersetzen, aber wir haben vollstes Vertrauen in Moussa Sylla, der am Samstagabend für Schalke starten wird.» Gastgeber Darmstadt ist zwei Punkte zurück und könnte mit einem Sieg die Tabellenspitze übernehmen.
Sechs Tore und drei Vorlagen hat Dzeko in bisher acht Spielen für Schalke beigetragen. Er war im Schnitt alle 53 Minuten an einem Tor beteiligt. Am Dienstag ist der Bosnier 40 Jahre alt geworden. Seine Erfahrung und seine Abschlussstärke lassen sich nicht so einfach ersetzen.
«Haben auch schon Spiele ohne Edin Dzeko gewonnen»
Moussa Sylla, zuletzt nur noch Ergänzungsspieler, hat seit Oktober kein Tor mehr geschossen. Damals, im Hinspiel gegen Darmstadt, war er der Schütze des 1:0-Siegtreffers. «Wir haben in dieser Saison auch schon Spiele ohne Edin Dzeko gewonnen», betont Muslic. «Wir beweisen schon die ganze Saison, dass wir gegen Widrigkeiten ankämpfen können.»
Schalke ist seit sechs Spielen ungeschlagen, Darmstadt hat zuletzt sieben Heimspiele in Serie gewonnen.