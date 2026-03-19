2. Fußball-Bundesliga

Schalke ohne Dzeko in Darmstadt: Die Lösung heißt Sylla

Mit zwei Punkten Vorsprung geht Zweitliga-Tabellenführer Schalke 04 ins Spitzenspiel beim direkten Verfolger Darmstadt 98. Torjäger Edin Dzeko fehlt rotgesperrt. Sein Ersatz steht fest.

Als Dzeko-Ersatz ins Spitzenspiel: Moussa Sylla soll in Darmstadt erstmals seit zwei Monaten wieder in der Schalker Startelf stehen (Archivbild). Foto: David Inderlied/dpa
Als Dzeko-Ersatz ins Spitzenspiel: Moussa Sylla soll in Darmstadt erstmals seit zwei Monaten wieder in der Schalker Startelf stehen (Archivbild).

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Der Verlust wiegt schwer, trotzdem verbreitet Trainer Miron Muslic Zuversicht. Ausgerechnet im Topspiel beim direkten Verfolger Darmstadt 98 fehlt dem Zweitliga-Tabellenführer Schalke 04 am Samstagabend (20.30 Uhr/Nitro und Sky) der rotgesperrte Ausnahmetorjäger Edin Dzeko.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Wir sind nicht abhängig von einem Spieler», sagte Muslic auf der Pressekonferenz vor dem Spitzenspiel. «Man kann Edin zwar nicht eins zu eins ersetzen, aber wir haben vollstes Vertrauen in Moussa Sylla, der am Samstagabend für Schalke starten wird.» Gastgeber Darmstadt ist zwei Punkte zurück und könnte mit einem Sieg die Tabellenspitze übernehmen.

Sechs Tore und drei Vorlagen hat Dzeko in bisher acht Spielen für Schalke beigetragen. Er war im Schnitt alle 53 Minuten an einem Tor beteiligt. Am Dienstag ist der Bosnier 40 Jahre alt geworden. Seine Erfahrung und seine Abschlussstärke lassen sich nicht so einfach ersetzen.

«Haben auch schon Spiele ohne Edin Dzeko gewonnen»

Moussa Sylla, zuletzt nur noch Ergänzungsspieler, hat seit Oktober kein Tor mehr geschossen. Damals, im Hinspiel gegen Darmstadt, war er der Schütze des 1:0-Siegtreffers. «Wir haben in dieser Saison auch schon Spiele ohne Edin Dzeko gewonnen», betont Muslic. «Wir beweisen schon die ganze Saison, dass wir gegen Widrigkeiten ankämpfen können.»

Schalke ist seit sechs Spielen ungeschlagen, Darmstadt hat zuletzt sieben Heimspiele in Serie gewonnen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Dzeko trifft bei Schalke-Debüt: Remis «fast wie ein Sieg»
2. Bundesliga

Dzeko trifft bei Schalke-Debüt: Remis «fast wie ein Sieg»

Das Spiel scheint schon verloren, doch Schalke hat ja einen neuen Starstürmer. Edin Dzeko zeigt, warum der Zweitligist ihn geholt hat. Nach dem Spiel spricht er über sein Debüt.

25.01.2026

Mit Dzeko zum Aufstieg? Schalke hat einen neuen Star
2. Fußball-Bundesliga

Mit Dzeko zum Aufstieg? Schalke hat einen neuen Star

Es ist der spektakulärste Zweitliga-Transfer seit Langem. «Das macht stolz», sagt Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder zur Verpflichtung von Edin Dzeko. Es gibt aber auch Fragezeichen.

22.01.2026

Transfer von Starstürmer Edin Dzeko zu Schalke fast perfekt
2. Bundesliga

Transfer von Starstürmer Edin Dzeko zu Schalke fast perfekt

Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Edin Dzeko kehrt zum Ende seiner Karriere noch einmal nach Deutschland zurück. Der FC Schalke 04 und die AC Florenz haben sich geeinigt. Ein Schritt fehlt noch.

21.01.2026

Sylla schießt Schalke an die Tabellenspitze
2. Fußball-Bundesliga

Sylla schießt Schalke an die Tabellenspitze

Fünf Siege in Serie, viermal ohne Gegentor: Der FC Schalke marschiert weiter und gewinnt auch das Top-Duell gegen Darmstadt. Schon in fünf Tagen kommt es zur Revanche.

24.10.2025

Schalke verliert nach 3:0-Führung noch gegen Darmstadt
2. Bundesliga

Schalke verliert nach 3:0-Führung noch gegen Darmstadt

Schalke sieht mit einem klaren Vorsprung schon wie der sichere Sieger aus. Statt einen Befreiungsschlag zu landen, wird die Krise aber immer größer. Trainer Geraerts gerät immer stärker in die Kritik.

20.09.2024