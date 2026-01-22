Mit Dzeko zum Aufstieg? Schalke hat einen neuen Star

Gelsenkirchen (dpa) - Mit Starpower zum Aufstieg? Edin Dzekos spektakuläres Deutschland-Comeback soll dem FC Schalke 04 den entscheidenden Schub zur Rückkehr in die Bundesliga geben. Der mittlerweile 39-Jährige, der 2009 deutscher Meister mit dem VfL Wolfsburg und 2010 Torschützenkönig war, ist der spektakulärste Schalke-Transfer seit vielen Jahren.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Zu Champions-League-Zeiten holten die Gelsenkirchener einst Real-Madrid-Legende Raúl und den niederländischen Ausnahme-Angreifer Klaas-Jan Huntelaar ins Ruhrgebiet. Nun sorgt Dzeko für einen zwar nicht ganz so großen Hype, aber dennoch für mit großen Hoffnungen verbundenen Gesprächsstoff rund um die Veltins-Arena. Er hat auf Schalke einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben und erhält die prestigeträchtige Rückennummer 10.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

«Edin hat uns nach der ersten Kontaktaufnahme sehr schnell und klar kommuniziert, dass er richtig Lust auf Schalke hat. Mit ihm verpflichten wir einen Angreifer, der in seiner Karriere auf dem höchsten Niveau gespielt hat», sagte Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder. «Neben der Erfahrung als Führungsspieler wird unsere Mannschaft von Edins Qualitäten als Zielspieler und Torjäger profitieren.»

Selfies am Flughafen

Schon bei der Ankunft am Flughafen in Düsseldorf hieß es für Dzeko Selfies machen und Autogramme schreiben. Kann er die großen Erwartungen erfüllen? Wie gut ist der Torjäger noch, der mal zu Europas Spitzenklasse zählte?

Bei der AC Florenz kam der Hüne zuletzt kaum noch zum Zuge. In der Serie A spielte Dzeko in dieser Saison elfmal, davon neunmal als Joker. Ein Tor gelang ihm dabei nicht. In der bosnischen Nationalmannschaft ist er dagegen nach wie vor Stammspieler und Leistungsträger, will mit seinem Heimatland über die Playoffs zur WM.

Foto: Luca Bruno/AP/dpa Jubelt Edin Dzeko bald auch für Schalke? (Archivbild)

Vor seinem Wechsel nach Florenz im vergangenen Sommer zeigte Dzeko bei allen wichtigen Stationen seiner langen Karriere seine Klasse. Ob in Wolfsburg, danach in England bei Manchester City, in Italien bei der AS Rom und Inter Mailand oder in der Türkei bei Fenerbahce Istanbul: Wo Dzeko war, waren Tore quasi garantiert. In der 2. Liga will er nun auf niedrigerem Niveau zurück zu alter Stärke finden.

Schalke kann Torjäger gebrauchen

Die Idee, mit einem Topstürmer die womöglich entscheidenden Schritte zum ersehnten Aufstieg zu gehen, ist aus Schalker Sicht naheliegend. Die Defensive der Gelsenkirchener ist top. Erst zehn Gegentreffer kassierte der Revierclub. Vorne hapert es aber noch.

22 Tore nach 18 Spielen ist nicht der Wert eines Aufsteigers. Nur Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf und Eintracht Braunschweig haben in der 2. Liga seltener getroffen. Bester Schalker Torschütze ist Kapitän Kenan Karaman mit sechs Toren - davon vier Elfmeter.

Foto: Bernd Thissen/dpa Miron Muslic kann bald mit einem Topstürmer aus seinem Heimatland zusammenarbeiten. (Archivbild)

Dzeko trifft auf Landsmänner

Am Transfer Dzekos hat auch Trainer Miron Muslic entscheidenden Anteil. Der bosnisch-stämmige Coach, der aus einem Krisenteam einen Aufstiegsanwärter geformt hat, hat einen sehr guten Draht zu Dzeko. In Abwehrchef Nikola Katic trifft Dzeko bei seinem neuen Club zudem auf einen weiteren Landsmann.