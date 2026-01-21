2. Bundesliga

Transfer von Starstürmer Edin Dzeko zu Schalke fast perfekt

Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Edin Dzeko kehrt zum Ende seiner Karriere noch einmal nach Deutschland zurück. Der FC Schalke 04 und die AC Florenz haben sich geeinigt. Ein Schritt fehlt noch.

Edin Dzeko will künftig auch auf Schalke jubeln. (Archivbild) Foto: Luca Bruno/AP/dpa
Gelsenkirchen (dpa) - Edin Dzeko steht unmittelbar vor einem späten Comeback in Deutschland und einem Wechsel in die 2. Fußball-Bundesliga zu Tabellenführer FC Schalke 04. Der 39 Jahre alte Bosnier, dessen Noch-Arbeitgeber AC Florenz und Schalke haben sich geeinigt. Entsprechende Medienberichte von Sky und «WAZ» decken sich mit Informationen der Deutschen Presse-Agentur. Dzeko soll am Donnerstag den Medizincheck bei den Gelsenkirchenern absolvieren.

Dzeko war 2009 mit dem VfL Wolfsburg deutscher Meister geworden und im Januar 2011 zu Manchester City gewechselt. Der Stürmer spielte außerdem für die AS Rom, Inter Mailand, Fenerbahce Istanbul und zuletzt Florenz. In der Toskana kam Dzeko zuletzt aber kaum noch zum Zug.

Offenbar hat auch Schalkes bosnisch-stämmiger Trainer Miron Muslic seinen Anteil an dem bemerkenswerten Transfer. Muslic, der als Kind mit seiner Familie aus Bosnien-Herzegowina vor dem Krieg nach Österreich geflohen war, soll ein gutes Verhältnis zu dem Stürmer haben.

