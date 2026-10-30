Wetterbilanz

Oktober in Hessen: Sonnig und regnerisch

Im Rhein-Main-Gebiet kletterten die Temperaturen vereinzelt noch auf 25 Grad. Eine Auswertung des Wetterdienstes zeigt aber: Der Monat hatte auch eine nasse Seite.

Sonne und Regen gab es in Hessen diesen Oktober öfter. (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Sonne und Regen gab es in Hessen diesen Oktober öfter. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Regen, Sommertage und goldene Sonnenstunden: Der Oktober in Hessen ist nach einer vorläufigen Auswertung warm und nass gewesen. Im Schnitt lag die Temperatur in Hessen bei 10,3 Grad und damit höher als im langjährigen Mittel, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

«Eher an den Spätsommer als an den zweiten meteorologischen Herbstmonat erinnerten die ersten Oktobertage», hieß es. Im Rhein-Main-Gebiet seien vereinzelt sogar noch Sommertage registriert worden. Als Sommertage definiert der DWD Tage, an denen es in der Spitze 25 Grad oder wärmer ist.

Mehr Sonne, aber auch mehr Regen als im Mittel

Die erste Monatshälfte habe sich vorwiegend golden präsentiert. Dort schienen laut Auswertung etwa 85 der insgesamt 129 Sonnenstunden. Damit schien die Sonne häufiger als im langjährigen Mittel, das bei 100 Sonnenstunden im Oktober liegt. 

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Neben Sonne gab es aber auch Regen, und den nicht zu wenig: Im Oktober fielen etwa 72 Liter pro Quadratmeter in Hessen. Das seien etwa 22 Prozent mehr als im vieljährigen Mittel, hieß es. «Nach vier Monaten, die trockener ausfielen als im klimatologischen Mittel, wurde nun seit Mai erstmals wieder das Klimasoll überschritten.»

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