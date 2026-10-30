Oktober in Hessen: Sonnig und regnerisch

Offenbach (dpa/lhe) - Regen, Sommertage und goldene Sonnenstunden: Der Oktober in Hessen ist nach einer vorläufigen Auswertung warm und nass gewesen. Im Schnitt lag die Temperatur in Hessen bei 10,3 Grad und damit höher als im langjährigen Mittel, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

«Eher an den Spätsommer als an den zweiten meteorologischen Herbstmonat erinnerten die ersten Oktobertage», hieß es. Im Rhein-Main-Gebiet seien vereinzelt sogar noch Sommertage registriert worden. Als Sommertage definiert der DWD Tage, an denen es in der Spitze 25 Grad oder wärmer ist.

Mehr Sonne, aber auch mehr Regen als im Mittel

Die erste Monatshälfte habe sich vorwiegend golden präsentiert. Dort schienen laut Auswertung etwa 85 der insgesamt 129 Sonnenstunden. Damit schien die Sonne häufiger als im langjährigen Mittel, das bei 100 Sonnenstunden im Oktober liegt.

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