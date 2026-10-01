Oliver Wnuk mit Bühnenprojekt für Schüler und Königin Silvia

Sylt/Konstanz (dpa) - Der Schauspieler und Autor Oliver Wnuk (50, «Nord Nord Mord») hat mit Teenagern seiner ehemaligen Gesamtschule am Bodensee ein Bühnenprojekt entwickelt, das demnächst in Konstanz aufgeführt wird. Er wünsche sich, dass Jugendliche zu sich selbst finden, um ihren eigenen Weg gehen zu können - aber gemeinsam mit anderen, sagte Wnuk der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

«Ich habe das Gefühl, dass der Druck auf die Jugend heute immens ist - auch in der Schule. Doch für das Entscheidende, worauf es im Leben ankommt, wird viel zu wenig getan.» Deshalb habe er das Projekt «wir_jetzt-hier» auf die Beine gestellt. Es wird am 7. und 8. Oktober beim Bodenseeforum vor rund 800 Gästen gezeigt - an Anwesenheit der schwedischen Königin Silvia.

Konstanzer Schüler und die Bodensee Philharmonie

Anlass für das Stück, an dem Wnuk, zehn Schüler und Schülerinnen sowie der Chor der Geschwister-Scholl-Schule und die Bodensee Philharmonie ein Jahr lang gearbeitet haben, ist das zehnjährige Jubiläum der Mentor-Stiftung Deutschland, deren Botschafter der Künstler ist. Silvia hatte 1994 mit der Weltgesundheits-Organisation WHO die internationale Mentor-Bewegung gegründet, die Jugendlichen bessere Zukunftsperspektiven eröffnen, sozialer Isolation vorbeugen und Familien stärken möchte.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

«Ich spüre heute bei jungen Menschen oft regelrechte Taktiken, mit dem Alltag mit seinen allzu vielen äußeren Einflüssen umzugehen. Etwa indem sie ACN-Kopfhörer aufsetzen, um einen Moment der Stille in all dem inneren und äußeren Chaos herzustellen», sagt Wnuk der dpa. ACN-Kopfhörer unterdrücken die Geräusche der Außenwelt fast komplett.

Ansatzpunkt für Wnuks Projekt in Konstanz waren Workshops, bei denen die 14- bis 17-Jährigen den Unterschied zwischen Sein und Schein erarbeitet haben und welche Werte ihnen persönlich am wichtigsten sind.

Jugendliche zeigen viel Gefühl

«Herausgekommen sind Werte wie Freiheit und Selbstbestimmung, aber auch Liebe und Würde - also eigentlich sehr Zeitloses», sagt der Projektleiter. Zusammen mit 65 Orchestermusikern, einem 60-köpfigen Chor und einer vierköpfigen Rockband ist dabei eine aufwendige Bühnenproduktion samt Pyrotechnik entstanden, bei der die jungen Menschen ihre Authentizität zum Ausdruck bringen. «Es ist ein sehr zärtlicher Abend, an dem die Jugendlichen extrem viel Gefühl zeigen», verrät Wnuk, der selbst Vater einer Tochter (22) und eines Sohns (12) ist.

Inspiration Königin Silvia

Im dpa-Gespräch zollt der Schauspieler der seit Jahrzehnten besonders für Kinder und Jugendliche engagierten Königin Silvia (82) großen Respekt. «Sie ist eine sehr inspirierende Persönlichkeit, strahlt im persönlichen Kontakt Offenheit und Klarheit aus», sagt Wnuk, der anlässlich der Premiere in Privataudienz von der Monarchin empfangen wird.

Der 1976 in Konstanz geborene Künstler wuchs dort auf, besuchte anschließend die Bayerische Theater-Akademie August Everding in München. Seit 2024 ist der Buch-, Drehbuch- und Stück-Autor, der inzwischen am Starnberger See zu Hause ist, auch mit seiner Lese-Show «Wnuk denkt laut und liest vor» auf deutschen Bühnen unterwegs.