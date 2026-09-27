Schwedens Königin kommt

Royaler Besuch am Bodensee: Hier zeigt sich Königin Silvia

Sie ist Deutschlands Aushängeschild in der royalen Welt: Königin Silvia von Schweden besucht Konstanz und die Insel Mainau zum Jubiläum einer Stiftung. Es ist nicht ihr erster Besuch am Bodensee.

Auf der Insel Mainau wird Königin Silvia von Schweden erwartet. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa
Auf der Insel Mainau wird Königin Silvia von Schweden erwartet. (Archivbild)

Konstanz (dpa/lsw) - Sie ist eines der bekanntesten Gesichter des europäischen Hochadels - und im Oktober am Bodensee zu Gast: Königin Silvia von Schweden kommt nach Konstanz und auf die Insel Mainau. Es ist nicht der erste königliche Auftritt der 82-Jährigen auf der Blumeninsel.

Der Anlass ist ein Jubiläum: Die Mentor-Stiftung Deutschland, die 2016 auf Initiative von Bettina Gräfin Bernadotte auf der Mainau gegründet wurde, besteht seit nunmehr zehn Jahren. Königin Silvia ist der Stiftung seit langem verbunden: Sie ist eigenständiges Mitglied der internationalen Mentor-Föderation, die die Königin 1994 gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ins Leben gerufen hat.

Die Stiftung möchte Jugendliche stärken und sie dabei unterstützen, ihre eigenen Fähigkeiten zu entdecken. Dafür arbeitet sie mit ehrenamtlichen Mentorinnen und Mentoren zusammen. 

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Wo und wann können Besucher Königin Silvia sehen?

Der erste öffentliche Termin steht am Mittwoch, 7. Oktober, an. Um 19.00 Uhr besucht Königin Silvia im Konstanzer Bodenseeforum die Premiere des Bühnenprojekts «wir_jetzt_hier». Die Leitung des Stücks hat Schauspieler und Mentor-Botschafter Oliver Wnuk übernommen.

Mainau besucht sie am Tag darauf: Dann nimmt sich die Frau von Schwedens König Carl XVI. Gustaf auf der Insel Zeit für die Öffentlichkeit. Zwischen 10.00 und 10.30 Uhr sowie zwischen 12.00 und 12.30 Uhr wird sie den Schlosshof auf dem Weg zum Palmenhaus und zurück durchqueren, wie eine Sprecherin der Insel Mainau mitteilte.

«Während dieser Zeit bietet sich der Öffentlichkeit die Möglichkeit, Königin Silvia persönlich zu sehen und sie willkommen zu heißen.» Besucher können sich am Rand des Schlosshofs aufstellen. Während die Königin über den roten Teppich geht, wird der Hof allerdings zeitweise gesperrt.

Königin Silvia kennt den Bodensee

Für Königin Silvia ist es nicht der erste Besuch am Bodensee. Zuletzt war sie im Oktober 2023 auf der Mainau. Damals stand eine Rosentaufe zugunsten der Akademie der Mentor Stiftung Deutschland auf dem Programm.

Geboren wurde Silvia Renate Sommerlath am 23. Dezember 1943 in Heidelberg. Als Chef-Hostess bei den Olympischen Spielen 1972 in München lernte sie den damaligen Kronprinzen Carl XVI. Gustaf kennen. 1976 heirateten die beiden und bekamen drei Kinder: Kronprinzessin Victoria, Prinz Carl Philip und Prinzessin Madeleine. In diesem Juni feierte das Paar Goldhochzeit.

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