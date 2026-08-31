Schwedische Königin besucht Bodensee-Insel
Königin Silvia kehrt zurück auf die «Blumeninsel». Am 8. Oktober wird sie auf der Mainau erwartet. Was hinter dem Besuch steckt.
Insel Mainau (dpa/lsw) - Königlicher Besuch am Bodensee: Königin Silvia von Schweden (82) wird Anfang Oktober auf der Insel Mainau erwartet. Die schwedische Monarchin soll an einem Festakt zum zehnjährigen Bestehen der Mentor Stiftung teilnehmen, wie Stiftungsvorstand und Geschäftsführer Matthias Ehret auf Anfrage sagte. Zuvor hatte der «Südkurier» darüber berichtet.
Für die gebürtige Heidelbergerin ist die Mainau kein unbekannter Ort. Zuletzt besuchte sie die Blumeninsel 2023 anlässlich einer Rosentaufe für die Mentor Stiftung. Die Organisation setzt sich für die Förderung von Kindern und Jugendlichen ein.
Auch Konstanz steht auf dem Terminkalender
Beim Festakt am 8. Oktober soll das zehnjährige Bestehen gefeiert werden. Bereits einen Tag zuvor, am 7. Oktober, wird die Königin bei einer Veranstaltung in Konstanz erwartet. Weitere Details zum Programm des königlichen Besuchs waren zunächst nicht bekannt.
Die Verbindung von Königin Silvia zur Mentor Stiftung reicht bis zu den Anfängen der Bewegung zurück: 1994 gründete sie laut der Internetseite der Stiftung gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die internationale Mentor-Initiative, die Jugendliche stärken und vor sozialer Isolation schützen soll. Die deutsche Stiftung entstand 2016 auf der Mainau.