Winterspiele

Olympia-Start: Ski-Akrobatin Weiß setzt auf Liebe zu Gott

Mit Gottesglauben und viel Eigeninitiative geht Emma Weiß in ihre zweiten Olympischen Spiele. Finanziell stößt sie trotz Unterstützung an Grenzen.

Emma Weiß verpasste 2022 das Finale in Peking. (Archivbild) Foto: Angelika Warmuth/dpa
Emma Weiß verpasste 2022 das Finale in Peking. (Archivbild)

Livigno (dpa) - Mit wirtschaftlichen Sorgen und angetrieben vom Glauben an Gott geht Emma Weiß in ihre zweiten Olympischen Winterspiele. Bei den Aerials gilt die 26-Jährige aus deutscher Sicht als Einzelkämpferin und spürt das auch bei der Förderung. «Ich muss mich nach wie vor komplett selbst finanzieren», sagte Weiß im deutschen Teamhotel in Livigno. Am Dienstag (10.45 Uhr) startet die Schwäbin in die Qualifikation, die sie 2022 in Peking nicht überstand. Im Gesamtweltcup liegt sie derzeit auf dem 13. Rang.

Sie kümmere sich um die Sponsoren-Akquise und -Betreuung sowie die Reiseplanung und -organisation. «Eine Saison ist auch gar nicht so billig, wir reden da von circa 70.000 Euro - das muss erst mal reinkommen», erklärte Weiß, die zumindest auf die Unterstützung durch die Sporthilfe bauen kann. «Aber das deckt gerade einmal einen Bruchteil von dem ab, was ich brauche. Eigentlich muss ich in diesem Jahr von irgendwoher noch ein bisschen Geld kriegen, sonst gehe ich mit einem Minus raus.»

Neue Blickwinkel nach Erlebnis

Stärke zieht die Ski-Akrobatin seit zwei Jahren aus einem persönlichen Erlebnis, wie sie erzählte: «Ich hatte eine Gottesbegegnung an Pfingsten, seitdem bin ich für Gott unterwegs, versuche die Bühne zu nutzen, um von ihm erzählen zu dürfen, weil ich seine Liebe und seine Gnade spüren durfte, die einfach nicht von dieser Welt ist.»

Der olympische Aerials-Wettbewerb ist eine Disziplin des Freestyle-Skis, bei der die Athletinnen und Athleten über eine steile Schanze springen und in der Luft mehrere Saltos und Schrauben zeigen. Bewertet werden der Absprung, die Ausführung der Tricks in der Luft sowie die Landung, wobei Schwierigkeit und Sauberkeit eine große Rolle spielen.

