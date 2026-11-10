Fast eine Million erbeutet

Online-Banking gehackt - Betrüger muss jahrelang in Haft

Der Fall führte Ermittler durch ein komplexes System aus Pseudonymen und Krypto-Konten. Welche Strafe und finanzielle Folgen für den 36-Jährigen jetzt feststehen.

Das Urteil des Landgerichts Hechingen ist rechtskräftig. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Das Urteil des Landgerichts Hechingen ist rechtskräftig. (Archivbild)

Hechingen (dpa/lsw) - Fast eine Million Euro hat ein Mann von den Konten seiner Opfer auf eigens angelegte Konten bei Krypto-Geldinstituten gebucht. Dafür spähte er Online-Banking-Daten der Geschädigten aus und verschaffte sich Zugang zu deren Accounts. Das Landgericht Hechingen (Zollernalbkreis) hat den 36-Jährigen unter anderem wegen Computerbetrugs in 18 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren und vier Monaten verurteilt.

Gegen die Entscheidung vom 15. Oktober sei kein Rechtsmittel eingelegt worden, teilte eine Gerichtssprecherin mit. Daher sei das Urteil rechtskräftig.

Strafverfahren «in der realen Welt» ermöglicht

Es sieht den Angaben nach außerdem vor, dass 768.642,83 Euro eingezogen werden. Das entspricht der Mitteilung zufolge der letztlich verbliebenen Schadenshöhe. Denn ein kleiner Teil der Ende 2020/Anfang 2021 ursprünglich umgebuchten gut 920.000 Euro sei durch interne Sicherungssysteme der Kreditinstitute automatisiert zurückgebucht worden.

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Ermittler für Cyberkriminalität der Kriminalpolizei Esslingen hätten ein hochkomplexes System ergründet, teilte das Landgericht mit. Ihnen sei es gelungen, «den im Netz nur unter Pseudonymen auftretenden Angeklagten zu identifizieren, um so ein Strafverfahren in der realen Welt zu ermöglichen».

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