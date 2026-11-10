Kriminalität

Operativer Einsatz nach Schüssen bei Elbphilharmonie beendet

Seit etwa 9.00 Uhr sind Polizei und Feuerwehr rund um die Elbphilharmonie im Einsatz. Zwei Menschen mit Schussverletzungen in einem Wohnhaus, der mutmaßliche Täter ist tot. Wie geht es jetzt weiter?

Großeinsatz rund um die Elbphilharmonie nach Schüssen auf zwei Menschen. Foto: Marcus Brandt/dpa
Großeinsatz rund um die Elbphilharmonie nach Schüssen auf zwei Menschen.

Hamburg/Eningen unter Achalm (dpa) - Der Großeinsatz rund um die Elbphilharmonie ist weitgehend beendet. Nachdem der mutmaßliche Täter tot in einem Hotelzimmer des Konzerthauses gefunden worden war, beginnt nun die Ermittlungsarbeit durch die Mordkommission, wie ein Sprecher der Hamburger Polizei sagte. «Die operativen und die Fahndungsmaßnahmen sind zum jetzigen Zeitpunkt beendet.» 

Polizei und Rettungsdienst der Feuerwehr waren seit kurz vor 9.00 Uhr in der Hafencity mit zahlreichen Kräften im Einsatz, darunter auch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes. In einem Treppenhaus in der Straße Am Kaiserkai waren zuvor ein Mann und eine Frau mit Schussverletzungen gefunden worden. Wenige Stunden später fand die Polizei den mutmaßlichen Täter nach Fahndungsmaßnahmen tot in einem Hotelzimmer der Elbphilharmonie. Ersten Erkenntnissen zufolge hat der 68-jährige Deutsche sich selbst getötet. 

Ob die beiden Opfer bereits in den Tagen zuvor bedroht worden waren und ob es im Vorfeld eine Ankündigung zum erweiterten Suizid gegeben hatte, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Das sei Bestandteil der polizeilichen Ermittlungsarbeiten. Auf die Frage, ob auch Einsatzkräfte von der Schusswaffe Gebrauch gemacht hätten, sagte der Sprecher: «Von einer Schussabgabe durch polizeiliche Kräfte ist mir nichts bekannt.»

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Zusammenhang mit zwei Toten im Raum Stuttgart möglich

Ersten Erkenntnissen zufolge ist zudem ein Zusammenhang mit einer Tat im Großraum Stuttgart möglich. Dort waren in einer Wohnung in Eningen unter Achalm am Vormittag zwei Tote gefunden worden. Eningen unter Achalm ist eine Gemeinde mit rund 11.500 Einwohnern und liegt am Fuß des Albtraufs, östlich von Reutlingen. 

In der Tiefgarage unter dem Wohnhaus, in dessen Treppenhaus die beiden Verletzen gefunden worden waren, war ein Auto mit Reutlinger Kennzeichen zu sehen, wie ein dpa-Reporter berichtete. Das Auto war mit Polizeiflatterband abgesperrt.

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