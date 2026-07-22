«La traviata» auf dem Bodensee

Opernspektakel auf dem Wasser: Bregenzer Festspiele starten

Die Bregenzer Festspiele starten mit Verdis «La traviata» auf der spektakulären Seebühne. Alle Aufführungen auf dem Bodensee sind seit Monaten ausverkauft.

Bis Ende August werden auf der Seebühne rund 200.000 Besucher erwartet. Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa
Bis Ende August werden auf der Seebühne rund 200.000 Besucher erwartet.

Bregenz (dpa) - Wer in diesem Sommer noch eine Karte für die Seebühne der Bregenzer Festspiele sucht, hat kaum noch Chancen. Die Vorstellungen von Giuseppe Verdis Oper «La traviata» sind seit Monaten ausverkauft. Die Oper feiert an diesem Mittwoch ihre große Premiere vor Tausenden Zuschauern. 

Mit «La traviata» beginnt die 80. Ausgabe des Festivals. Die Oper erzählt die Geschichte der Kurtisane Violetta, die sich zwischen Liebe und gesellschaftlichen Erwartungen entscheiden muss. Gesungen wird auf Italienisch, der Text wird auf Bildschirmen für das Publikum übersetzt.

Für das neue Stück ist eine riesige, zersplitterte Spiegelwand entstanden, die Verletzlichkeit und drohendes Unheil symbolisieren soll. Rund 700 Quadratmeter «Spiegelfläche» aus 86 Elementen formen das Bühnenbild, von dem große Teile beweglich sind und als Projektionsfläche dienen. 

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Mit der Jubiläumsausgabe feiern die Festspiele ihr 80-jähriges Bestehen. Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa
Mit der Jubiläumsausgabe feiern die Festspiele ihr 80-jähriges Bestehen.

Bis Ende August werden auf der Seebühne rund 188.000 Besucher zu 28 Aufführungen erwartet. Etwa 6.700 Menschen verfolgen jede Vorstellung unter freiem Himmel. Hinter den Kulissen kümmern sich Dutzende Mitarbeiter darum, dass die Aufführungen trotz Wind, Regen oder Gewitter reibungslos ablaufen.

Seebühne war schon Bond-Kulisse und EM-Studio

Nach jeder zweijährigen Spielserie wird die Seebühne nahezu vollständig zurückgebaut und für die nächste Produktion neu errichtet. In den vergangenen beiden Spielzeiten wurde Carl Maria von Webers «Der Freischütz» gespielt.

Die Bregenzer Festspiele sind für ihre monumentalen Bühnenbilder weltweit bekannt. Gespielt wird auf einer Bühne, die direkt im See steht. Für den James-Bond-Film «Ein Quantum Trost» diente sie 2008 sogar als Kulisse. Während der Fußball-Europameisterschaft verwandelte sie sich im selben Jahr in ein EM-Studio mit Jürgen Klopp und Johannes B. Kerner.

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