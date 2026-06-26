Kunst-Superstar ist bald für Bregenzer Festspiele zuständig

Bregenz (dpa) - Sie hat schon die Bühnen für Stars wie Beyoncé, Adele und Lady Gaga entworfen: Die Bregenzer Festspiele haben Star-Designerin Es Devlin für sich verpflichtet. Die international renommierte Künstlerin soll die Bühne für Richard Wagners Oper «Der fliegende Holländer» gestalten, wie das weltberühmte Festspielhaus mitteilte.

Die Oper soll in den Sommern 2028 und 2029 aufgeführt werden. Devlin kehrt damit an einen Ort zurück, den sie schon kennt: Denn für die gefeierte Inszenierung von «Carmen» hatte sie 2017 und 2018 das Bühnenbild auf dem Bodensee entworfen.

Foto: picture alliance / Felix Kästle/dpa Es Devlin hat schon einmal ein Bühnenbild für die Bregenzer Festspiele gestaltet.

Die Britin zählt zu den bekanntesten Bühnenbildnerinnen der Gegenwart. Neben Opern- und Theaterproduktionen gestaltete sie spektakuläre Bühnenwelten für internationale Popstars sowie große Sportveranstaltungen wie die Olympischen Spiele oder die Halbzeitshow beim Super Bowl. Bekannt ist sie für monumentale, oft skulpturale Rauminstallationen.

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Darum geht es in dem Stück

Der «Fliegende Holländer» erzählt die Geschichte eines verfluchten Seefahrers, der rastlos über die Meere ziehen muss und nur durch wahre Liebe Erlösung finden kann. Nach 1973 und 1989/90 wird das Werk zum dritten Mal auf der Bregenzer Seebühne gezeigt.

Die Premiere ist für den 19. Juli 2028 geplant. Inszenieren soll das Stück der US-amerikanische Regisseur Yuval Sharon, der zu den international gefragtesten Opernregisseuren zählt.