Bild
Extremismus

Opfer von Hanauer Anschlag gestorben

Knapp sechs Jahre nach dem rassistischen Anschlag in Hanau ist ein weiteres Opfer gestorben. Bis zuletzt habe der Mann unter den Folgen der Tat gelitten, erklärt der Oberbürgermeister.

Knapp sechs Jahre nach dem rassistischen Anschlag von Hanau ist ein bei der Tat schwer verletztes Opfer gestorben. (Archivbild) Foto: Thomas Frey/dpa
Knapp sechs Jahre nach dem rassistischen Anschlag von Hanau ist ein bei der Tat schwer verletztes Opfer gestorben. (Archivbild)

Hanau (dpa/lhe) - Er hatte den rassistischen Anschlag vom 19. Februar 2020 in Hanau schwer verletzt überlebt - jetzt ist der Mann im Alter von 70 Jahren gestorben, wie die Stadt Hanau mitteilte. Mit seinem Tod verliere man einen Menschen, dessen Leben durch den rassistischen Terroranschlag in der Stadt auf grausame Weise zerstört worden sei, erklärte Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD). «Sein Schicksal zeigt auf schmerzhafte Weise, dass die Tat vom 19. Februar auch über Jahre hinweg Leid verursacht hat. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, der wir unser tief empfundenes Mitgefühl aussprechen.»

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Ein 43-jähriger Deutscher hatte am 19. Februar 2020 in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst. Auf den nun verstorbenen Mann hatte der Täter in der Arena-Bar in Hanau-Kesselstadt geschossen. Monatelang musste der Mann damals im Krankenhaus behandelt und mehrfach operiert werden, wie es von der Stadt hieß. Infolge seiner schweren Verletzungen sei er auf einen Rollstuhl angewiesen gewesen und habe sein Krankenbett zuletzt nur noch selten verlassen können. Seine Frau und seine Tochter hätten ihn über Jahre hinweg mit großer Hingabe gepflegt.

Die traumatischen Ereignisse vom 19. Februar 2020 hätten den Mann bis zuletzt begleitet. Sein Schicksal dürfe nicht vergessen werden, so Kaminsky. «Es ist Mahnung und Auftrag zugleich.» Hanau stehe an der Seite der Opfer und ihrer Angehörigen. «Wir werden weiter alles daransetzen, dass Erinnerung, Verantwortung und der Einsatz gegen Rassismus und menschenfeindliche Ideologien fester Bestandteil unseres Handelns bleiben.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hanau gedenkt der Opfer des Anschlags in stillem Rahmen
Sechs Jahre nach der Tat

Hanau gedenkt der Opfer des Anschlags in stillem Rahmen

Lichter und Kränze statt Worte: Hanau gedenkt der Opfer des rassistischen Anschlags. Auch an den Gräbern im In- und Ausland wird an die Toten erinnert.

14.01.2026

Studie: Langfristige Hilfe für Angehörige von Anschlag nötig
Extremismus

Studie: Langfristige Hilfe für Angehörige von Anschlag nötig

Ein besonderes Beratungsprojekt kümmert sich um Überlebende und Hinterbliebene des rassistischen Anschlags von Hanau. Diese Arbeit wurde nun untersucht.

20.09.2024

Tausende gedenken in Hanau der Opfer des Anschlags
Extremismus

Tausende gedenken in Hanau der Opfer des Anschlags

Bei einer Demonstration kurz vor dem vierten Jahrestag der Tat erinnern die Teilnehmenden an die Toten - und wollen ein Zeichen setzen.

18.02.2024

Gedenkstunde und Mahnwachen zum Anschlag in Hanau
Jahrestag

Gedenkstunde und Mahnwachen zum Anschlag in Hanau

Der rassistische Anschlag von Hanau jährt sich zum vierten Mal. Auch in diesem Jahr soll der Opfer bei mehreren Veranstaltungen gedacht werden.

07.02.2024

Rechtsextremismus

Bruder schreibt Buch über ein Opfer des Anschlags von Hanau

In Kürze jährt sich das rassistische Attentat von Hanau zum vierten Mal. In einem Buch schildert Çetin Gültekin das Leben und Sterben seines Bruders Gökhan, der zu den Opfern gehörte. Ein weiteres Buch zum selben Thema wird in Kürze erscheinen.

11.01.2024