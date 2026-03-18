Opposition sieht «gewaltige Lücken» beim Schutz von Frauen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Ausbau von Plätzen in hessischen Frauenhäusern schreitet laut Kritik aus den Reihen der Landtagsopposition nicht ausreichend voran. Die Grünen-Abgeordnete Julia Herz sprach im Landtag in Wiesbaden von «gewaltigen Lücken» im Hilfesystem. Schätzungen zufolge fehlten hessenweit rund 700 Plätze in Frauenhäusern. Konkrete Zahlen gebe es bislang nicht, bemängelte Herz. Es sei ein «sicherheitspolitischer Skandal», dass allein im Jahr 2024 rund 1.700 Anfragen von Schutz suchenden Frauen aus Platzmangel hätten abgelehnt werden müssen.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Wiebke Knell von der FDP-Fraktion sagte ebenfalls, der Schutz für Betroffene bleibe lückenhaft. Knell begrüßte die verschärften Überwachungsmöglichkeiten von Gewalttätern nach häuslicher Gewalt. Eine Fußfessel ersetze jedoch keinen Platz im Frauenhaus, ergänzte sie. Der AfD-Abgeordnete Volker Richter warf der hessischen Sozialministerin Heike Hofmann (SPD) vor, eine «Landesankündigungsministerin» zu sein. Sie kündige alles an, aber es passiere nichts, die Frauen ständen vor verschlossenen Türen.