Initiative soll Auszug aus Frauenhäusern erleichtern

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach einem Aufenthalt im Frauenhaus ist es für Frauen oft enorm schwer, eine bezahlbare eigene Wohnung zu finden. Um Betroffenen den Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben zu ebnen, hat das Land Hessen die Initiative «Wohnen nach dem Frauenhaus» aufgelegt. Damit sollen auch dringend benötigte Plätze in Frauenhäuser freigemacht werden.

Kern der Initiative ist eine finanzielle Unterstützung des Landes für Wohnungsunternehmen und Vermieter, wenn sie Wohnungen für Frauen aus Frauenhäusern bereitstellen. Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Nassauische Heimstätte habe zudem zugesagt, bis 2028 jährlich 10 bis 15 Wohnungen für Frauen aus Frauenhäusern zu reservieren, ergänzte Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD).

«Frauen, die Schutz und Zuflucht im Frauenhaus suchen, haben Schreckliches erlebt», sagte Sozialministerin Heike Hofmann (SPD). «Die Wohnungssuche gestaltet sich für sie und ihre Kinder oft besonders schwierig, mitunter sogar demütigend.» Hier wolle das Land gezielt helfen. Das Sozialministerium vermittele zwischen den Wohnungsbaugesellschaften und den Frauenhäusern, damit die passenden Wohnungen gefunden werden.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

20 Prozent bleiben länger als sechs Monate im Frauenhaus

Es gehe nicht darum, dass Frauen möglichst schnell wieder aus dem Frauenhaus ausziehen, sagte Stefanie Watola vom Frauenhaus Wetzlar. Aber wenn sie sich stabilisiert hätten - dann wäre es auch wichtig, dass sie diesen Schritt tun könnten. In den rund 30 hessischen Frauenhäusern gebe es immer Frauen, die aktuell ausziehen wollten. Viele Wohnungen, die etwa über das Internet angeboten würden, könnten sie sich aber «schlichtweg nicht leisten», sagte Watola. Bei den günstigen Angeboten ständen sie in großer Konkurrenz zu anderen Suchenden - und zögen oft den Kürzeren.