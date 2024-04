Orang-Utan Ferda mit 54 Jahren in Tschechien gestorben

Usti nad Labem (dpa) - Das in Frankfurt geborene Orang-Utan-Männchen Ferda ist in einem Zoo in Tschechien im Alter von 54 Jahren gestorben. Er sei eingeschläfert worden, nachdem sich seine gesundheitlichen Probleme zuletzt deutlich verschlechtert hätten, teilte der Tierpark in Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) am Freitag mit. Ferda habe an einem kranken Herzen sowie an Atemnot und einer schweren Wirbelsäulenarthrose und damit verbundenen Gangproblemen gelitten. «Irgendwann ist die Zeit einfach gekommen», sagte Zoodirektorin Ilona Psenkova. Nach tschechischen Medienberichten soll Ferda einer der ältesten männlichen Orang-Utans in Europa und der zweitälteste in einem Zoo weltweit gewesen sein.