Ostereier können draußen versteckt werden

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Suche nach Ostereiern und Schokohasen kann in diesem Jahr nahezu überall im Land ins Freie verlegt werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Ostersonntag vom Vormittag bis zum Mittag landesweit mildes und vor allem trockenes Wetter. In den meisten Teilen von Baden-Württemberg kann mit Sonne und Temperaturen zwischen 19 und 23 Grad gerechnet werden, sagte ein Meteorologe. Schokohasen und Schokoeier sollten also besser im Schatten versteckt werden.

Gegen Mittag oder Nachmittag könnten dem Experten zufolge von der Schwäbischen Alb bis Oberschwaben vereinzelte und kurze Schauer auftreten. Auch vom Hochschwarzwald bis auf die Baar seien örtlich einige Regentropfen möglich.

«Drei Supertage» in der nächsten Woche

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum