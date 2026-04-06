Wetter in Baden-Württemberg

Ostermontag bringt Sonne und bis zu 21 Grad im Südwesten

Am Ostermontag erwartet die Menschen im Südwesten heiteres Wetter mit bis zu 21 Grad. In den Nächten kühlt es aber weiterhin deutlich ab. Die Aussichten machen Lust, Zeit draußen zu verbringen.

Das Wetter an Ostermontag wird überwiegend freundlich. (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Das Wetter an Ostermontag wird überwiegend freundlich. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Menschen im Südwesten können sich am Ostermontag auf überwiegend freundliches Wetter freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Baden-Württemberg heiter bis wolkiges Wetter, mit Höchstwerten zwischen 14 Grad und bis zu 21 Grad. Am Feiertag weht demnach ein schwacher Nordwestwind. 

In der Nacht zum Dienstag klart es den DWD-Meteorologen zufolge vielerorts auf. Im Süden kann sich vereinzelt Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen demnach zwischen 6 und minus 1 Grad.

Sonniger Start in die kurze neue Woche

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Am Dienstag zeigt sich der Himmel in Baden-Württemberg meist wolkenfrei. Nur über dem Bergland könnte sich am Nachmittag lockere Quellbewölkung bilden. Die Temperaturen steigen auf 17 Grad an der Ostalb und erreichen bis zu 24 Grad in Südbaden. Ein schwacher Nordostwind sorgt für leichte Brisen.

Im Laufe der Woche bleibt es frühlingshaft warm. Foto: Marijan Murat/dpa
Im Laufe der Woche bleibt es frühlingshaft warm.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es erneut sternenklar, mit Tiefstwerten von 6 Grad im Schwarzwald und bis minus 2 Grad zwischen Odenwald und Ostalb. Tagsüber soll es dem DWD zufolge überwiegend sonnig bleiben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 24 Grad. Der östliche Wind bleibt schwach, kann aber gelegentlich in Böen auffrische.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ab Dienstag Regen in Baden-Württemberg erwartet
Wetter

Ab Dienstag Regen in Baden-Württemberg erwartet

Dem Südwesten steht ein Wetterumschwung bevor: Spätestens ab Dienstag müssen die Menschen den Regenschirm herausholen.

23.02.2025

Glätte und Schnee in Baden-Württemberg erwartet
Wetter

Glätte und Schnee in Baden-Württemberg erwartet

Der Regen in Baden-Württemberg geht am Donnerstag in Schnee über. Nachts kann es durch überfrierende Nässe glatt werden. Am Wochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst keinen Niederschlag mehr.

13.02.2025

Überwiegend trockenes Wetter in Hessen erwartet
Wetter

Überwiegend trockenes Wetter in Hessen erwartet

Die meisten Menschen in Hessen können die kommenden Tage ihre Regenschirme zu Hause lassen - es wird überwiegend trockenes Wetter erwartet. Auch zum Beginn der Fußball-EM sieht es gut aus.

12.06.2024

Aussichten

Wetter: Im Norden grau, im Süden heiter

Im Norden erwarten die Meteorologen für Mittwoch wolkige Bedingungen und teils schauerartigen Regen. Im Süden sieht der Tag ganz anders aus.

03.10.2023

Deutscher Wetterdienst

Überwiegend heiteres Wetter am Wochenende in Hessen erwartet

17.05.2023