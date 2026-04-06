Ostermontag bringt Sonne und bis zu 21 Grad im Südwesten

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Menschen im Südwesten können sich am Ostermontag auf überwiegend freundliches Wetter freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Baden-Württemberg heiter bis wolkiges Wetter, mit Höchstwerten zwischen 14 Grad und bis zu 21 Grad. Am Feiertag weht demnach ein schwacher Nordwestwind.

In der Nacht zum Dienstag klart es den DWD-Meteorologen zufolge vielerorts auf. Im Süden kann sich vereinzelt Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen demnach zwischen 6 und minus 1 Grad.

Sonniger Start in die kurze neue Woche

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Am Dienstag zeigt sich der Himmel in Baden-Württemberg meist wolkenfrei. Nur über dem Bergland könnte sich am Nachmittag lockere Quellbewölkung bilden. Die Temperaturen steigen auf 17 Grad an der Ostalb und erreichen bis zu 24 Grad in Südbaden. Ein schwacher Nordostwind sorgt für leichte Brisen.

Foto: Marijan Murat/dpa Im Laufe der Woche bleibt es frühlingshaft warm.