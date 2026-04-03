Osterwetter in Hessen: Mix aus Sonne, Wolken und Regen
Das Osterwochenende bietet wechselhaftes Wetter. Wann die besten Chancen für die Eiersuche sind, verrät der Wetterdienst.
Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen sollten sich für das Osterwochenende auf wechselhaftes Wetter einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es am Karfreitag weitestgehend bewölkt. Bei 9 bis 15 Grad zeigt sich auch vereinzelt die Sonne. Nachts kühlt es auf 5 bis 10 Grad ab und es regnet gebietsweise.
Am Samstag ziehen die Regenschauer bis zum Nachmittag ab. Das Osterwetter zeigt sich dann von seiner besten Seite. Bei 11 bis 18 Grad kommt auch die Sonne zum Vorschein. Auch in der Nacht und am Ostersonntag bleibt es zunächst trocken.
Ein Wechsel aus Sonne und Wolken bietet bei Temperaturen um die 20 Grad zunächst beste Voraussetzungen für Osterspaziergänge und Eiersuche. Ab dem Nachmittag wird es mit leichtem Regen und Wind dann aber wieder ungemütlicher.